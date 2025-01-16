З яким видом онкології все одно беруть служити

Є деякі обмеження по службі і з доброякісними пухлинами

У квітні 2024 року в Україні скасували статус "обмежено придатний". Військовозобов'язані, які мали цей статус, отримали 9 місяців на проходження повторної військово-лікарської комісії (ВЛК). Останній день для цього – 4 лютого.

Після скасування статусу "обмежено придатний", Міністерство оборони оновило критерії оцінки стану здоров'я. Тепер, з деякими видами онкології чоловіки можуть бути мобілізованими.

Зокрема, військовозобов'язані після радикального хірургічного лікування первинної пухлини, ті які мають рак нижньої губи чи рак шкіри вважаються придатними для служби в частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних закладах, логістами, зв'язківцями, в службах забезпечення та охорони.

Якщо йдеться про злоякісні утворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин, то повільно прогресуючі види раку із незначними порушеннями також дозволяють мобілізувати людину, з умовами служби в частинах забезпечення тощо. Якщо ж онкологія в стадії тривалої ремісії — військовозобов’язаний вважається цілком придатним.

Що ж до доброякісних новоутворень, то служба в деяких підрозділах (аналогічно вищеописаним ситуаціям) можлива з помірним порушення функцій через пухлину. Якщо ж порушення незначне, особа має статус "придатна".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у "Резерв+" з’являться електронні скерування на ВЛК вже в січні. Якщо ж не встигнути пройти ВЛК до 5 лютого тим, хто мав статус "обмежено придатних" — на них очікуватимуть штрафи.