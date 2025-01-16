Виплати суттєво уріжуть: прокурорам скасують особливі умови пенсій по інвалідності

Наразі прокурори користуються лазівкою в законі

Міністерство соціальної політики України готує масштабну реформу системи соціального страхування. Законопроєкт №12209, який зараз доопрацьовують у відомстві, має набрати чинності з 1 липня 2025 року.

За словами першої заступниці міністра соціальної політики України Дарії Марчак, документ передбачає суттєві зміни щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури. Насамперед прокурори втратять можливість одночасно отримувати пенсії по інвалідності та працювати в органах прокуратури. Наразі вони — єдина категорія держслужбовців, які мають таке право, передає Укрінформ.

Нові правила передбачають призначення пенсій по інвалідності для прокурорів на загальних підставах — так само, як і для решти громадян України. Міжнародний валютний фонд вимагає консолідації пенсійного законодавства, щоб уникнути подібних викривлень у майбутньому.

Паралельно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12278, спрямований на встановлення єдиних умов перерахунку пенсій. Документ має припинити практику, коли прокурори використовують різні трактування пенсійного законодавства для оформлення дострокового виходу на пенсію через інвалідність.

Наразі працівники прокуратури мають змогу отримувати пенсію за вислугу років і продовжувати працювати, фактично отримуючи подвійну зарплату. Новий законопроєкт пропонує призначати пенсію за вислугу років лише після звільнення з органів прокуратури.

Також документ передбачає зміну механізму перерахунку пенсій для силовиків та працівників прокуратури. Перерахунок здійснюватиметься з урахуванням зростання доходів населення України та споживчих цін, відповідно до закону про державне пенсійне страхування — за тими самими правилами, що діють для всіх пенсіонерів.

Також раніше "Телеграф" писав, що владі зробити з сотнями тисяч "недоторканних" прокурорів, суддів і політиків. При мобілізації зв'язки на верхівці соціальної піраміди не повинні важити нічого, вважає відома українська волонтерка Марія Берлінська.