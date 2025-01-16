Військовий хотів домогтися зменшення виплат за аліментами. Яким було рішення суду

На чий бік став суд?

Військовослужбовець, який намагався зменшити розмір аліментів на дитину від першого шлюбу, програв справу в суді. Чоловік просив знизити виплати з четвертої до шостої частини свого заробітку, мотивуючи це появою утриманням другої дитини та нової дружини.

Позивач наголошував на значних витратах на оренду житла та необхідності забезпечувати другу родину. Про це йдеться у рішенні Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області.

Суд встановив, що військовий отримує зарплату близько 120 тисяч гривень на місяць та має додатковий дохід від оренди земельної ділянки. У 2024 році чоловік придбав автомобіль BMW X5.

Мати дитини, на яку сплачуються аліменти, є внутрішньо переміщеною особою та орендує житло. Жінка працює касиром у торгівельному залі та самостійно покриває витрати на лікування дитини.

Суд дійшов висновку, що зміна сімейного стану та народження другої дитини не є підставою для зменшення розміру аліментів без доведення погіршення матеріального становища платника. На додаток, суд зобов'язав військового сплатити 5200 гривень судових витрат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ДПЕК виставив жителям Києва борг за "невраховану електроенергію". Суд не підтримав киян.