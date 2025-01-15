На будівлі відтворили кольоровий мурал акторці: як виглядав дім Гурченко у Харкові

Артистка зростала у старенькому будинку у Харкові

Людмила Гурченко була однією з найефектніших акторок і співачок у Радянському Союзі. Попри те, що знаменитість мешкала в елітних апартаментах у Москві, дитинство та юність артистки пройшли у скромному житлі в Україні.

"Телеграф" покаже будинок, в якому зростала артистка, коли жила у Харкові.

Житло Людмили Гурченко в Україні

Людмила Гурченко зростала у квартирі, що розташована у старому чотириповерховому будинку. Він розміщений у провулку Кравцова, 7, який колись називали Мордвінським. Туди Людмила переїхала з родиною після того, як німецькі окупанти виселили їх з іншого будинку на тій ж вулиці. Це сталося восени 1941 року.

Дім — старої забудови, без будь-яких орнаментів чи ліпнини. У ньому минуло дитинство та юність акторки, яке припало на період Другої світової війни, а згодом — повоєнні роки. З 1982 року будинок перебував у аварійному стані, там ніхто не проводив жодних ремонтів.

Дім Людмили Гурченко з бічної сторони, скриншот з Google-maps

Гурченко зростала у цьому харківському будинку, скриншот з Google-maps

Комунальники приїжджали туди лише один раз, коли у мешканки квартири другого поверху провалилась підлога. Сталося так, що квартири на тому поверсі зсунулися у підвал. Місцеві мешканці скаржились, що у будинку тече дах, стіни покриті тріщинами, а також просідає фундамент.

Будинок, де жила Гурченко, у провулку Кравцова, 7, Харків, скриншот з Google-maps

До того ж є рішення виконкому з 1982 року, відповідно до якого влада мала переселити мешканців цього будинку через незадовільний стан житла. Місцеві чиновники бідкались, що для ремонту фасаду будинку треба 200 тисяч гривень, а на все житло — 1 мільйон гривень. Натомість таких коштів, як розповідали представники влади, у них не було.

Будинок Гурченко тривалий час був у аварійному стані, скриншот з Google-maps

У 2015 році комунальники полагодили фасад будинку, де колись мешкала Гурченко. Ремонт тривав протягом 3 місяців. За цей час привели до ладу дах, балкони, поштукатурили та помалювали стіни будинку. З того часу фасад набув світло-персикового відтінку.

У будинку Гурченко відновили фасад і балкони, фото "Новости Харькова"

А з боку будинку відтворили об'ємний кольоровий портрет Гурченко. Зображення артистки, на якому вона з червоними губами, кучерями та синім вбранням, простяглося на всю стіну.

На будинку намалювали величезний портрет Гурченко, фото з мережі

Після початку повномасштабної війни росіяни сильно бомблять Харків. Тому невідомо, який зараз вигляд має будинок, оскільки в Google-картах бачимо старі кадри з цього місця. Є ймовірність, що він постраждав від атаки країни-окупантки.

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