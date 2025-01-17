Служив на Кавказі, був "регіоналом" і не стригся налисо: яким Труханов був у молодості і як прийшов до влади

17 січня меру Одеси виповнюється 60 років

Цієї п’ятниці Геннадій Труханов святкує свій ювілей — саме 17 січня меру Одеси виповнюється 60 років. Міський голова є в Україні широко відомим, скандальним політиком, проте мало хто знає, яким він був у молоді роки.

Все життя Геннадія Труханова пов’язане з "перлиною біля моря". Тут він народився, навчався. 1986 року закінчив Одеське найвище артилерійське командне училище імені Фрунзе (зараз Військова академія), де отримав кваліфікацію інженера з ремонту та експлуатації автомобільної техніки.

З 1986 року Труханов служив у Північно-Кавказькому військовому окрузі Збройних Сил СРСР. У 1992 році закінчив службу у званні капітана.

Яким у молодості був Геннадій Труханов

Як Геннадій Труханов прийшов у політику

З 1992 року майбутній одеський мер починає будувати кар’єру. У цей час Труханов стає:

1993-1996 рік — директором охоронної фірми Капітан і Ко

1995 рік — президентом Української національної федерації таїландського боксу

2001-2002 рік — радником генерального директора з питань безпеки підприємства з іноземними інвестиціями Лукойл — Україна

2002-2003 рік — помічником представника президента відкритого акціонерного товариства Лукойл в Україні з питань безпеки

2004-2007 рік — помічником-консультантом в апараті ВРУ

Геннадій Труханов колись був із волоссям

2007-2008 рік — радником директора зі зв’язків з державними органами та громадськістю у приватному підприємстві Укртрансконтейнер

2008-2011 рік — головним спеціалістом відділу роботи з регіонами департаменту роботи з ветеранами Державного комітету України у справах ветеранів

З березня по листопад 2012 року — заступником генерального директора по роботі з клієнтами ТОВ "Бруклін-Київ"

2005-2012 рік — депутатом Одеської міської ради, з 2010 року очолював депутатську більшість в Одеській міськраді

Родина Геннадія Труханова

12 грудня 2012 року Геннадій Труханов прийняв присягу нардепа України. У Верховну Раду пройшов за списками "Партії регіонів". На момент обрання був також членом "Партії регіонів".

Як став мером Одеси Геннадій Труханов

25 травня 2014 року на позачергових виборах було обрано на посаду мера міста Одеси. На місцевих виборах, що відбулися 25 жовтня 2015 року, був знову обраний мером Одеси, здобувши перемогу вже в першому турі з результатом понад 52,5% голосів.

На позачергових парламентських виборах 2019 року Труханов, як кандидат від партії "Опозиційний блок" (№ 5 у списку), не пройшов у Верховну Раду (не було подолано 5% бар’єр).

На місцевих виборах 2020 року Труханов балотувався у мери Одеси від партії "Довіряй ділам". У першому турі посів перше місце з 37,54%, обійшовши кандидата від ОПЗЖ Миколу Скорика (19,06%). У другому турі за підсумками голосування 17 листопада 2020 року Труханов набрав 54,28% і був оголошений новим мером Одеси.

Геннадій Труханов став головою Одеси у 2014 році

Цікавий факт: із 2003 року Геннадій Труханов обіймає посаду президента Української національної федерації тайського боксу Муай-Тай. Одружений мер Одеси на Тетяні Колтуновій, має двох доньок — Катерину (1986) та Алісу (2000).