Звичайні готувати більше не захочете: рецепт соковитих рублених котлет (відео)

Такі котлетки готуються дуже швидко

Господині люблять курятину за смак, користь та швидкість приготування. Зокрема, курку запікають цілою, тушкують або ж готують під сирною шапочкою.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати рублені котлети, які вийдуть надзвичайно смачними та соковитими. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати рублені котлети

Інгредієнти:

2 курячі філе;

100 г натертого твердого сиру;

100 г сметани;

2 яйця;

1 ст. л. борошна;

зелень, сіль, перець, олія;

Спосіб приготування:

1.Філе помити, нарізати дрібними шматочками.

2.Сир натерти, додати до філе.

3.Вбити яйце, додати сметану, борошно, посолити, поперчити, перемішати.

4.Обсмажити на сковорідці до золотистої скоринки.