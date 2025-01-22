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Звичайні готувати більше не захочете: рецепт соковитих рублених котлет (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Проста та смачна страва
Проста та смачна страва. Фото 1000.menu

Такі котлетки готуються дуже швидко

Господині люблять курятину за смак, користь та швидкість приготування. Зокрема, курку запікають цілою, тушкують або ж готують під сирною шапочкою.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати рублені котлети, які вийдуть надзвичайно смачними та соковитими. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати рублені котлети

Інгредієнти:

  • 2 курячі філе;
  • 100 г натертого твердого сиру;
  • 100 г сметани;
  • 2 яйця;
  • 1 ст. л. борошна;
  • зелень, сіль, перець, олія;

Спосіб приготування:

1.Філе помити, нарізати дрібними шматочками.

2.Сир натерти, додати до філе.

3.Вбити яйце, додати сметану, борошно, посолити, поперчити, перемішати.

4.Обсмажити на сковорідці до золотистої скоринки.

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#М'ясо #Котлети #Готуємо вдома