Звичайні готувати більше не захочете: рецепт соковитих рублених котлет (відео)
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Такі котлетки готуються дуже швидко
Господині люблять курятину за смак, користь та швидкість приготування. Зокрема, курку запікають цілою, тушкують або ж готують під сирною шапочкою.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати рублені котлети, які вийдуть надзвичайно смачними та соковитими. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати рублені котлети
Інгредієнти:
- 2 курячі філе;
- 100 г натертого твердого сиру;
- 100 г сметани;
- 2 яйця;
- 1 ст. л. борошна;
- зелень, сіль, перець, олія;
Спосіб приготування:
1.Філе помити, нарізати дрібними шматочками.
2.Сир натерти, додати до філе.
3.Вбити яйце, додати сметану, борошно, посолити, поперчити, перемішати.
4.Обсмажити на сковорідці до золотистої скоринки.