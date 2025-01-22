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Обычные готовить больше не захотите: рецепт сочных рубленых котлет (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Простое и вкусное блюдо
Простое и вкусное блюдо. Фото 1000.menu

Такие котлетки готовятся очень быстро

Хозяйки любят курятину за вкус, пользу и быстроту приготовления. В частности, курицу запекают целой, тушат или готовят под сырной шапочкой.

Сегодня мы предлагаем приготовить рубленые котлеты, которые получатся очень вкусными и сочными. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить рубленые котлеты

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе;
  • 100 г натертого сыра;
  • 100 г сметаны;
  • 2 яйца;
  • 1 ст. л. муки;
  • зелень, соль, перец, растительное масло;

Способ приготовления:

1.Филе помыть, нарезать мелкими кусочками.

2. Сыр натереть, добавить в филе.

3.Вбить яйцо, добавить сметану, муку, посолить, поперчить, перемешать.

4.Обжарить на сковороде до золотистой корочки.

Теги:
#Мясо #Котлеты #Готовим дома