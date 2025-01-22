Обычные готовить больше не захотите: рецепт сочных рубленых котлет (видео)
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Такие котлетки готовятся очень быстро
Хозяйки любят курятину за вкус, пользу и быстроту приготовления. В частности, курицу запекают целой, тушат или готовят под сырной шапочкой.
Сегодня мы предлагаем приготовить рубленые котлеты, которые получатся очень вкусными и сочными. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить рубленые котлеты
Ингредиенты:
- 2 куриных филе;
- 100 г натертого сыра;
- 100 г сметаны;
- 2 яйца;
- 1 ст. л. муки;
- зелень, соль, перец, растительное масло;
Способ приготовления:
1.Филе помыть, нарезать мелкими кусочками.
2. Сыр натереть, добавить в филе.
3.Вбить яйцо, добавить сметану, муку, посолить, поперчить, перемешать.
4.Обжарить на сковороде до золотистой корочки.