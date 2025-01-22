Вода змивала все своїм шляхом: як Дніпро переживав катастрофічні повені

Нещадна стихія принесла багато горя

Природа нерідко виявляє свою нещадність, випробовуючи міста та їхніх мешканців на міцність. Повені — одна з таких стихій, яка в різні періоди залишала незабутній слід в історії Дніпра. Ці трагічні події збереглися у пам’яті людей та на старих фотографіях, якими поділилися у групі "Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ" у Facebook.

Найбільші повені у Дніпрі

У 1891 році місто зіткнулося з потужною зливою. Вода, що стікала з пагорбів, перетворила місто на величезну чашу, заповнену потоками бруду та уламків. Через рік, 1892-го, стихія завдала ще більш нищівного удару. Потоки води руйнували огорожі та будівлі в Жандармському яру, утворюючи дамбу біля Поліцейської (нині Шевченка) вулиці. Рівень води досягав понад 71 см, затопивши великі простори. З’єднуючись із потоком з Рибакової балки, вода зруйнувала два кам’яні мости на Клубній (Воскресенській) та Старо-Дворянській (князя Володимира Великого) вулицях, забравши людські життя. Ці події показали необхідність зміни системи зливових каналів.

Катеринослав. Розлив озера, на місці якого зведуть Озерний ринок. Фото з архіву Дмитра Зенцова

Але навіть удосконалена система водовідведення не змогла впоратися з ще більш потужною зливою 19 та 20 червня 1898 року. Потоки бруду з переповненої Аптекарської балки залили вулиці Широку (Княгині Ольги), Озерну, Павлівську та Підгірну слобідки. На Озерній площі рівень води сягнув майже 2 метрів.

Амур, повінь 1931 року. Фото з колекції Грицаєнка С.Г.

Весною 1907 року повінь стала справжнім лихом для міста. Дніпро прорвав Амурську греблю, затопивши селище Амур із населенням 10 000 осіб. Люди рятувалися на пагорбах і вагонах, що стояли на насипу. Для евакуації та охорони майна було направлено рота солдатів.

1931 рік, повінь на Амурі. Фото з колекції Грицаєнка С.Г.

У 1917 році розлив Дніпра досяг небувалого рівня. Вода піднялася на 6,5 метрів вище за норму. Затопленими виявилися Йорданська площа, пристані, вулиці Грошова, Резнична, Банна та Петроградська (нині Ярослава Мудрого). Багато будинків опинилися під водою, а на деяких вулицях рівень води досягав двох метрів.

Вулиця Петроградська (зараз Ярослава Мудрого). Евакуація на човнах із готелю "Брюссель"

28 липня 1977 року Дніпро знову пережив лихо, масштаби якого стали одними з найруйнівніших у XX столітті. Злива перетворила вулиці міста на бурхливі річки. Потоки води забирали телефонні будки, кіоски, автомобілі та навіть зрізали ділянки асфальту. На вокзалі пасажири, що ховалися від дощу, виявилися заблокованими в тунелі, що викликало паніку та тисняву з численними жертвами.

Повінь у Дніпрі, 1977 рік. Фото Наталія Яльченко

Центральну частину міста було затоплено на півтора метра, а десятки машин біля Нового мосту опинилися під водою. Проспект Лесі Українки та Святослава Хороброго перетворилися на імпровізовані табори біженців, де люди сушили свої речі та намагалися відновити майно. 30 липня 100 тисяч городян взяли участь у грандіозному суботнику, щоб усунути наслідки стихії.

Повінь у Дніпрі, 1977 рік. Фото Наталія Яльченко

Раніше ми розповідали історію легендарного ресторану "Поплавок" у Дніпрі. Існує легенда, що цей заклад дуже любив Леонід Брежнєв.