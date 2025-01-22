Вода смывала все на своем пути: как Днепр переживал катастрофические наводнения

Беспощадная стихия принесла много горя

Природа нередко проявляет свою беспощадность, испытывая города и их жителей на прочность. Наводнения — одна из таких стихий, которая в разные периоды оставляла неизгладимый след в истории Днепра. Эти трагические события сохранились в памяти людей и на старых фотографиях, которыми поделились в группе "История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск" в Facebook.

Самые крупные наводнения в Днепре

В 1891 году город столкнулся с мощным ливнем. Вода, стекавшая с холмов, превратила город в огромную чашу, заполненную потоками грязи и обломков. Через год, в 1892-м, стихия нанесла ещё более сокрушительный удар. Потоки воды разрушали заборы и строения в Жандармском овраге, образуя дамбу у Полицейской (ныне Шевченко) улицы. Уровень воды достигал более 71 см, затопив обширные пространства. Соединяясь с потоком из Рыбаковой балки, вода разрушила два каменных моста на Клубной (Воскресенской) и Старо-Дворянской (князя Владимира Великого) улицах, унеся человеческие жизни. Эти события показали необходимость изменения системы ливневых каналов, расчёты для которых базировались на рекордных осадках 1892 года.

Екатеринослав. Разлив озера, на месте которого возведут Озерный рынок. Фото из архива Дмитрия Зенцова

Но даже усовершенствованная система водоотведения не смогла справиться с ещё более мощным ливнем 19 и 20 июня 1898 года. Потоки грязи из переполненной Аптекарской балки залили улицы Широкую (Княгини Ольги), Озёрную, Павловскую и Подгорную слободки. На Озёрной площади уровень воды достиг почти 2 метра.

Амур, наводнение 1931 года. Фото из коллекции Грицаенко С.Г.

Весной 1907 года наводнение стало настоящим бедствием для города. Днепр прорвал Амурскую плотину, затопив поселок Амур с населением в 10 000 человек. Люди спасались на возвышенностях и в вагонах, стоявших на насыпи. Для эвакуации и охраны имущества была направлена рота солдат.

1931 год, наводнение на Амуре. Фото из коллекции Грицаенко С.Г.

В 1917 году разлив Днепра достиг небывалого уровня. Вода поднялась на 6,5 метров выше нормы. Затопленными оказались Иорданская площадь, пристани, улицы Грошевая, Резничная, Банная и Петроградская (ныне Ярослава Мудрого). Многие дома оказались под водой, а на некоторых улицах уровень воды достигал двух метров.

Улица Петроградская (сейчас Ярослава Мудрого). Эвакуация на лодках из гостиницы "Брюссель"

28 июля 1977 года Днепр вновь пережил бедствие, масштабы которого стали одними из самых разрушительных в XX веке. Ливень превратил улицы города в бурные реки. Потоки воды уносили телефонные будки, киоски, автомобили и даже срезали участки асфальта. На вокзале пассажиры, прятавшиеся от дождя, оказались заблокированными в тоннеле, что вызвало панику и давку с многочисленными жертвами.

Наводнение в Днепре, 1977 год. Фото Наталья Яльченко

Центральная часть города была затоплена на полтора метра, а десятки машин у Нового моста оказались под водой. Проспект Леси Украинки и Святослава Храброго превратились в импровизированные лагеря беженцев, где люди сушили свои вещи и пытались восстановить имущество. 30 июля 100 тысяч горожан приняли участие в грандиозном субботнике, чтобы убрать последствия стихии.

Наводнение в Днепре, 1977 год. Фото Наталья Яльченко

Ранее мы рассказывали историю легендарного ресторана "Поплавок" в Днепре. Существует легенда, что это заведение очень любил Леонид Брежнев.