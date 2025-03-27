У Бельгії висміяли Зеленського після перемоги над Україною у футболі (фото)

Збірна України з футболу не зуміла пройти Бельгію у Лізі націй УЄФА

Бельгійські ЗМІ опублікували карикатуру на президента України Володимира Зеленського після перемоги місцевої збірної над Україною у стиковому раунді Ліги націй УЄФА. За підсумками двоматчевого протистояння Синьо-жовті поступилися з рахунком 2:3.

Про це повідомляє Tribuna. Провокаційний малюнок з’явився на шпальтах газетного видання.

На розвороті газети можна побачити карикатуру із Зеленським та футболістом збірної Бельгії Ромелу Лукаку, який відзначився дублем у другій грі проти України. Президент України видає фразу "Слава Лукаку".

Автор карикатури "Marec". Цей псевдонім використовує бельгійський карикатурист Марек де Меєр, який працює для кількох бельгійських газет, зокрема Het Nieuwsblad і De Standaard. На одній зі своїх робіт Марек зобразив Лукаку та Зеленського. Ромелу хоче обмінятися футболками із президентом України, на що Зеленський відповідає, що не змінює одягу. Так автор, мабуть, висміяв ситуацію в Білому Домі, де у Зеленського спитали, чому він прийшов на переговори з президентом США Дональдом Трампом не в костюмі.

Повний відеоогляд матчу Бельгія — Україна — 3:0

Нагадаємо, восени 2024 року збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй на другому місці. Це дало право нашій команді зіграти у стиковому раунді. Жеребкування звело українців з Бельгією, проте пройти Червоних Дияволів Синьо-жовті не змогли.

Додамо, що наступний збір збірної України відбудеться влітку, а восени на нашу команду очікують важкі ігри у відборі на чемпіона світу-2026.