Підводний човен з 45 росіянами затонув біля берегів Єгипту: є загиблі та зниклі безвісти

Єгипетські рятувальники продовжують пошуки

У Єгипті затонув туристичний підводний човен "Синдбад" з 45 російськими туристами на борту. Шестеро людей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення, а кілька осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Аварія сталася у четвер, 27 березня, поблизу узбережжя Хургади. Про це повідомляють єгипетські ЗМІ.

Інцидент трапився за кілометр від берега. Прогулянковий батискаф вирушив на оглядову екскурсію одного з головних туристичних об'єктів регіону – коралового рифу. Човен міг занурюватися на глибину до 22 метрів і, за даними місцевих ЗМІ, експлуатувався вже кілька років.

Більшість туристів вдалося врятувати – їх доправили до лікарень та готелів Хургади. Четверо постраждалих перебувають у критичному стані. За інформацією генконсульства РФ у Хургаді, щонайменше четверо загиблих були громадянами Росії.

Причини катастрофи наразі невідомі. Єгипетські рятувальники продовжують пошуки, оскільки кілька туристів досі вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що загадковий вірус викошує росіян у Туреччині, але влада його не бачить. За однією з версій, це спалах Коксакі.