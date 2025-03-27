У голови Пентагону пошта на мейл.ру? Особисті дані чиновників адміністрації Трампа витекли в мережу - ЗМІ

Питання кібербезпеки адміністрації Трампа порушили знову

Оприлюднення потенційного витоку приватних даних американських посадовців спричинило хвилю дискусій у західних і українських медіа. Йдеться про нібито про електронні адреси, мобільні номери та паролі чиновників адміністрації Дональда Трампа.

Як повідомляє німецьке видання Der Spiegel, у відкритому доступі виявилися контакти радника з нацбезпеки Майка Волтца, координаторки розвідки Тулсі Габбард і міністра оборони Піта Гегсета. Для пошуку даних журналісти використали комерційні системи пошуку людей, а також злиті бази даних.

Номери та електронні адреси пов’язані з акаунтами в Instagram, LinkedIn, Dropbox, WhatsApp та Signal.

Найлегше журналістам Der Spiegel було знайти номер та електронну пошту Гегсета — вони звернулися до комерційного постачальника контактної інформації, відправили посилання на профіль Гегсета в LinkedIn і отримали у відповідь адресу Gmail, номер мобільного та іншу інформацію. Той самий провайдер допоміг з контактами Волтца, а у відкритих базах даних навіть вдалося відшукати паролі для адрес електронної пошти — вони вели до профілів Microsoft Teams, LinkedIn, WhatsApp та Signal. Директорка Національної розвідки Тулсі Габбард була більш обережною, однак адреси її електронної пошти журналістам вдалося знайти на WikiLeaks та Reddit.

Одним із найгучніших моментів розслідування стала нібито електронна адреса Гегсета — на російському сервісі mail.ru. На це звернув увагу фінський дослідник дезінформації Пекка Калліоніємі, відомий критик російської пропаганди. У соцмережах він написав: "Моє запитання: чому Піт Гегсет має російську електронну адресу?". Проте не уточнив, чи вважає цю адресу справжньою, чи створеною навмисно.

Серед користувачів соцмереж цей фрагмент викликав чимало скепсису. Деякі припускають, що адреса могла бути фейковою або створеною кимось іззовні для компрометації, а сам блогер цілком імовірно іронізував.

Реакція соцмереж була миттєвою. Український публіцист та один із засновників "Демократичної сокири" Антон Швець саркастично зауважив: "VK.Відео є? А карта Сбєрбанка? А акаунт на Вайлдберіз? Виявилось, що дані найвищих керівників США є у комерційних базах, а їх паролі у базах зливів та зламів. Ну це таке, можете повірити там і про вас багато чого є. І ваші паролі також. І якщо людина там до державної служби особливих посад не займала, про неї там багато чого може бути. Тому цікаво інше. У голови Пентагону є пошта на мейл.ру".

У Білому домі натомість спробували применшити значення витоку. Офіційний представник Ради нацбезпеки заявив, що облікові записи Волтца було змінено ще до його приходу в Конгрес у 2019 році. Проте за даними журналістів, його контакти та месенджери залишались активними щонайменше до моменту публікації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про скандал, пов'язаний із секретним чатом американських топових посадовців у Signal. Подейкують, що через витік інформації про операцію США в Йемені, Майк Волтц втратив довіру американського президента.