ТОП 10 українських слів, які за СРСР викорінили з ужитку

В СРСР усі ЗМІ отримували список "небажаних слів"

Радянська влада докладала купи зусиль, аби об'єднані держави стали одною не тільки на мапі. Тому навіть в українській мові був перелік "небажаних слів" та їх "правильних" відповідників.

"Телеграф" розповість про 10 етнічних українських слів, які майже зникли через радянщину. Зауважимо, що від 1920 року радянська влада почала період деукраїнізації.

Процес був спрямований на нейтралізацію національно-визвольних прагнень українського народу та зміцнення більшовицької влади. І вже у 1929 році в Україні з’явився новий правопис – "скрипниківка", яка мала "нові" українські слова. А вже з 1933 року впровадили новий правопис, де було досить багато розбіжностей з нормами правопису, який існував до СРСР.

Ба більше аж до 1980 року в українській мові існували списки небажаних слів, які радянська влада розсилала в редакції та видавництва. Зі словників ці лексеми також було вилучено.

10 заборонених слів та їхні "правильні" відповідники:

Аркуш — лист;

Безнастанний — неперервний

Жмуток — пучок;

Либонь — напевно, мабуть;

Обрус — скатерть;

Робітня — майстерня;

Кулястий — кулеподібний;

Двотомовик — двотомник;

Небавом — невдовзі;

Взуттярня — взуттєва фабрика;

Раніше "Телеграф" розповідав, що радянську вазу за майже 65 тисяч продають в Україні.