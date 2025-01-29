Овнам – оновлення, Стрільцям – тиск з боку оточуючих: гороскоп Таро на 30 січня 2025 року

Не втрачайте віру у свої сили

Четвер, 30 січня, буде сповнений як приємних моментів, так і викликів. Одні знаки Зодіаку відчують приплив радості та енергії, інші зіткнуться з перешкодами, які потребують терпіння та мудрого підходу. Комусь випаде шанс змінити своє життя на краще, а комусь доведеться переглянути свої погляди та рішення.

"Телеграф" зробив розклад для всіх знаків на 30 січня і пропонує дізнатися, що чекатиме цього дня саме на вас.

Овен — Сонце

Ця карта обіцяє щастя, радість, духовне оновлення та переродження, нові повороти в житті — головне вірте в себе. А якщо Ви з кимось у сварці, то вважайте цю карту за знак, що настав час миритися.

Телець — Верховна жриця

Цього дня можуть статися зміни, на які Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними, — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути доброчесним і уважним.

Близнюки — Король пентаклів

На вас чекає впевненість та успіх у матеріальній сфері. Ця карта символізує зрілість, надійність, практичність та здатність грамотно керувати ресурсами. Цей день може стати вдалим для фінансових справ, роботи, інвестицій та будь-якого починання, пов’язаного з матеріальними благами.

Рак — Дев’ятка кубків

Ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", і вона обіцяє, що найближчим часом Ваші маленькі забаганки здійсняться, віра, удача та щастя будуть на вашому боці.

Лев — Лицар кубків

Цей лицар обіцяє романтичний настрій. Присвятіть час собі та близьким, порадуйте себе якоюсь маленькою приємністю. Цього дня стосунки з кимось у Вас можуть вийти на наступний рівень. Однак не дозволяйте собі занадто витати у хмарах.

Діва — Маг

Ця карта говорить, що скоро Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити стан шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати нове.

Терези — перевернута Справедливість

Успіх буде грати проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю щодо себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат може бути не на Вашу користь.

Скорпіон — перевернутий Ієрофант

Можливо для Вас настав час змін. При чому Вам захочеться кинути виклик традиційним правилам та спробувати щось нове, експериментальне, ексцентричне. Не чіпляйтеся за старе, навчіться прислухатися до себе.

Стрілець — перевернута Десятка жезлів

Якщо Вам випала ця карта, найближчим часом Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта може говорити про те, що для досягнення поставленої мети Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Козоріг — перевернутий Туз мечів

Карта попереджає, що Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також карта може вказувати на наявність проблем зі здоров’ям.

Водолій — Повішений

Попри похмуру назву, ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Незабаром у Вас можуть змінитись цінності або статися зміни в житті. Не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і тільки на краще.

Риби — перевернутий Імператор

У цьому положенні карта вказує на крах планів та бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені у собі, і тому не можете зрушити далі.