Овнам — обновление, Стрельцам — давление со стороны окружающих: гороскоп Таро на 30 января 2025 года

Не теряйте веру в свои силы

Четверг, 30 января, будет полным как приятных моментов, так и вызовов. Одни знаки Зодиака ощутят прилив радости и энергии, другие столкнутся с препятствиями, требующими терпения и мудрого подхода. Кому-то выпадет шанс изменить свою жизнь к лучшему, а кому-то придется пересмотреть свои взгляды и решения.

"Телеграф" сделал расклад для всех знаков на 30 января и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.

Овен — Солнце

Эта карта обещает счастье, радость, духовное обновление и перерождение, новые повороты в жизни, — главное верьте в себя. А если Вы с кем-то в ссоре, то считайте эту карту за знак, что пора мириться.

Телец — Верховная жрица

В этот день могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.

Близнецы — Король пентаклей

Вас ожидает уверенность и успех в материальной сфере. Эта карта символизирует зрелость, надежность, практичность и способность грамотно управлять ресурсами. Этот день может стать удачным для финансовых дел, работы, инвестиций и любого начинания, связанного с материальными благами.

Рак — Девятка кубков

Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, удача и благополучие будут на вашей стороне.

Лев — Рыцарь кубков

Этот рыцарь обещает романтическое настроение. Посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. В этот день отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень. Однако не позволяйте себе слишком витать в облаках.

Дева — Маг

Эта карта говорит, что скоро Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Весы — перевернутая Справедливость

Удача будет играть против Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. На всякий случай постарайтесь не провоцировать конфликты и споры, — итог может быть не на Вашу пользу.

Скорпион — перевернутый Иерофант

Возможно для Вас пришло время перемен. При чем Вам захочется бросить вызов традиционным правилам и попробовать что-то новое, экспериментальное, эксцентричное. Не цепляйтесь за старое, научитесь прислушиваться к себе.

Стрелец — перевернутая Десятка жезлов

Если Вам выпала эта карта, в ближайшее время Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что для достижения поставленных целей Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Козерог — перевернутый Туз мечей

Карта предупреждает, что Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Водолей — Повешенный

Несмотря на мрачное название, эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Вскоре у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. Не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Рыбы — перевернутый Император

В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.