В Україні продають 5-кілограмовий камінь за шалені гроші: що в ньому особливого

Високу ціну продавець аргументує незвичайною природною формою каменю

У Кіровоградській області продають камінь у формі хліба вагою 5,5 кг. Продавець стверджує, що камінь належить до Льодовикового періоду.

За свій товар заповзятливий українець хоче отримати 840 000 грн. Відповідне оголошення опубліковано на популярному сайті купівлі-продажу.

"Камінь у формі хліба, створений природою. Знайдено під час копання бурштину на Рівненщині. Викопав екскаватор десь на глибині 4-5м. Без втручань, тільки помитий проточною водою. Оригінал", – йдеться у публікації.

Повідомляється, що вага каменю становить 5,5 кг. Розмір знахідки – 17/21см, висота 10 см.

"Ніхто не скаже, хто бачив його, що це не хліб, даний природою від Бога!", — пише продавець.

За його словами, камінь оглядали київські експерти, які датували його Льодовиковим періодом.

У оголошенні також сказано, що унікальна знахідка може прикрасити приватну колекцію чи експозицію музею.

Раніше ми писали, що кішку рідкісної породи з кучерявим хутром продають за чималу суму. Порода девон-рекс є досить молодою і виникла в результаті випадкової мутації.