FAVBET Foundation організували зимові свята для вихованців українських дитячих будинків

FAVBET Foundation завершили благодійну ініціативу в межах програми "Від серця до серця: підтримка дитячих будинків, прийомних сімей та спеціалізованих установ", створивши незабутні свята для майже 150 дітей із дитячих будинків у Житомирській, Кіровоградській областях та місті Ніжин.

Зимові свята — це час здійснення мрій, і завдяки благодійній ініціативі діти змогли відчути справжнє новорічне диво. Кожен вихованець написав свій вішлист — бажаний подарунок до зимових свят. Співробітники FAVBET стали персональними супергероями для дітей, обравши їхні мрії та особисто придбавши подарунки, які були передані FAVBET Foundation . Серед них були м'які іграшки, спортивний інвентар, настільні ігри та навіть гаджети.

Завдяки цій активності створити святковий настрій вдалося дітям одразу в кількох закладах. У Денишівській спеціальній школі на Житомирщині, яка спеціалізується на освіті дітей з особливими потребами, вихованці не лише отримали омріяні подарунки, а й провели незабутній час з аніматорами. У Ніжинському дитячому будинку-інтернаті на Чернігівщині також організували свято для дітей. У дитячому будинку "Перлинка" на Кіровоградщині діти-сироти отримали подарунки, розвивальні матеріали та взяли участь у святковій програмі.