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FAVBET Foundation организовали зимние праздники для воспитанников украинских детских домов

Автор
Дмитрий Романов
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FAVBET Foundation организовали зимние праздники для воспитанников украинских детских домов Новость обновлена 31 января 2025, 13:13

FAVBET Foundation завершили благотворительную инициативу в рамках программы "От сердца к сердцу: поддержка детских домов, приемных семей и специализированных учреждений", создав незабываемые праздники для почти 150 детей из детских домов в Житомирской, Кировоградской областях и городе Нежин.

Зимние праздники — это время исполнения желаний, и благодаря благотворительной инициативе дети смогли почувствовать настоящее новогоднее чудо. Каждый воспитанник написал свой вишлист — желанный подарок к зимним праздникам. Сотрудники FAVBET стали персональными супергероями для детей, выбрав их мечты и лично приобретя подарки, которые были переданы FAVBET Foundation. Среди них были мягкие игрушки, спортивный инвентарь, настольные игры и даже гаджеты.

FAVBET Foundation организовали зимние праздники для воспитанников украинских детских домов

Благодаря этой активности создать праздничное настроение удалось детям сразу в нескольких заведениях. В Денишевской специальной школе на Житомирщине, которая специализируется на образовании детей с особыми потребностями, воспитанники не только получили желанные подарки, но и провели незабываемое время с аниматорами. В Нежинском детском доме-интернате на Черниговщине также организовали праздник для детей. В детском доме "Перлинка" на Кировоградщине дети-сироты получили подарки, развивающие материалы и приняли участие в праздничной программе.

Команда FAVBET Foundation подарила детям не только желанные вещи, но и моменты радости, тепла и настоящего чуда. Такие инициативы демонстрируют, как общая цель и усилия могут изменить жизнь к лучшему.

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