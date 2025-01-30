Була "залізної леді" Сирії, а тепер помирає в Росії: що відомо про дружину Башара Асада
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Попри свій західний бекграунд, Асма повністю підтримувала чоловіка-диктатора
Західні медіа називали її "залізною леді", "трояндою пустелі" і навіть "першою леді пекла". Асма Ахрас (дівоче прізвище) народилася в Лондоні в сім’ї вихідців із сирійського міста Хомс, здобула освіту в Європі, але пізніше переїхала до Сирії та повністю підтримувала свого чоловіка-диктатора Башара Асада.
Асма здобула освіту в лондонських Queen’s College та King’s College London, де закінчила факультет комп’ютерних наук з відзнакою. Працювала у престижних банках Deutsche Bank та JP Morgan.
2000 року вийшла заміж за Башара Асада і стала першою леді Сирії. Спочатку її вважали прогресивною із західним миролюбним бекграундом, але під час громадянської війни у Сирії її репутація кардинально змінилася.
Коли режим Асада застосовував хімічну зброю проти свого населення, його дружина спокійно продовжувала жити в розкоші.
У 2012 році ЄС заморозив активи Асми Асад і заборонив поїздки до європейських країн, але все ж таки завдяки британському громадянству вона могла відвідувати Велику Британію. У 2018 році у "першої леді пекла" діагностували рак грудей, у травні 2024 року – гострий мієлоїдний лейкоз.
У Асадів трьох дітей — два сини і дочка (19–23 років). Нещодавно сім’я втікла до Росії, де отримала політичний притулок. За даними ЗМІ, після втечі з Сирії до Москви, Асма захотіла розлучення з Башаром і повернутися до Британії, але влада відмовила їй через санкції.
У грудні 2024 року стало відомо, що Асма Асад на межі життя і смерті, нібито вона дуже хвора на лейкемію. Лікарі оцінюють її шанси на виживання у 50%. Вона ізольована від оточуючих через ризик зараження.