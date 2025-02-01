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Дешевую рыбку можно приготовить фантастически вкусно: простой рецепт на каждый день (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Вкусный обед или ужин
Вкусный обед или ужин. Фото smachnonews.24tv.ua

Аппетитная рыбка в духовке

Блюда из рыбы – это отличный способ разнообразить свое ежедневное меню. Мы делились рецептом аппетитного салата — ленивой "шубы". Теперь расскажем, как вкусно приготовить рыбку в духовке.

Для рецепта отлично подойдет хек или минтай. С этим способом приготовления рыба получается вкусной, ароматной и сочной. Как ее приготовить рассказали в кулинарном блоге cook_with_me_at_home.

Ингредиенты:

  • рыба – 500 г
  • сметана – 50 г
  • майонез – 50 г
  • горчица в зернах – 25 г
  • соевый соус – 1 ст. л.
  • соль, перец, копченая паприка – по вкусу
  • морковь – 1 шт
  • лук – 2 шт
  • растительное масло

Способ приготовления:

  1. Рыбу при необходимости чистим и нарезаем на порционные кусочки. Обсушиваем бумажными полотенцами.
  2. Для маринада смешиваем специи, сметану, майонез. Добавляем соевый соус и горчицу в зернах, смешиваем.
  3. Перемешиваем, накрываем и оставляем мариноваться. Тем временем подготовим овощи – нарежем лук, а морковь натрем на терке.
  4. Обжариваем на растительном масле до мягкости лук. Тогда добавляем потертую морковь, жарим вместе до мягкости моркови. В конце добавляем соль.
  5. Выкладываем обжаренные овощи на дно формы. Сверху выкладываем маринованную рыбу, а сверху поливаем оставшимися соусами.
  6. Накрываем рыбу смоченным в воде пергаментом. Запекаем в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.

Рецепт очень прост, а вкус – невероятный. А на гарнир к такой рыбке идеально подойдет запеченный картофель.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Овощи #Морковь