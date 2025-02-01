Дешевую рыбку можно приготовить фантастически вкусно: простой рецепт на каждый день (видео)

Аппетитная рыбка в духовке

Блюда из рыбы – это отличный способ разнообразить свое ежедневное меню. Мы делились рецептом аппетитного салата — ленивой "шубы". Теперь расскажем, как вкусно приготовить рыбку в духовке.

Для рецепта отлично подойдет хек или минтай. С этим способом приготовления рыба получается вкусной, ароматной и сочной. Как ее приготовить рассказали в кулинарном блоге cook_with_me_at_home.

Ингредиенты:

рыба – 500 г

сметана – 50 г

майонез – 50 г

горчица в зернах – 25 г

соевый соус – 1 ст. л.

соль, перец, копченая паприка – по вкусу

морковь – 1 шт

лук – 2 шт

растительное масло

Способ приготовления:

Рыбу при необходимости чистим и нарезаем на порционные кусочки. Обсушиваем бумажными полотенцами. Для маринада смешиваем специи, сметану, майонез. Добавляем соевый соус и горчицу в зернах, смешиваем. Перемешиваем, накрываем и оставляем мариноваться. Тем временем подготовим овощи – нарежем лук, а морковь натрем на терке. Обжариваем на растительном масле до мягкости лук. Тогда добавляем потертую морковь, жарим вместе до мягкости моркови. В конце добавляем соль. Выкладываем обжаренные овощи на дно формы. Сверху выкладываем маринованную рыбу, а сверху поливаем оставшимися соусами. Накрываем рыбу смоченным в воде пергаментом. Запекаем в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.

Рецепт очень прост, а вкус – невероятный. А на гарнир к такой рыбке идеально подойдет запеченный картофель.