Дешевую рыбку можно приготовить фантастически вкусно: простой рецепт на каждый день (видео)
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Аппетитная рыбка в духовке
Блюда из рыбы – это отличный способ разнообразить свое ежедневное меню. Мы делились рецептом аппетитного салата — ленивой "шубы". Теперь расскажем, как вкусно приготовить рыбку в духовке.
Для рецепта отлично подойдет хек или минтай. С этим способом приготовления рыба получается вкусной, ароматной и сочной. Как ее приготовить рассказали в кулинарном блоге cook_with_me_at_home.
Ингредиенты:
- рыба – 500 г
- сметана – 50 г
- майонез – 50 г
- горчица в зернах – 25 г
- соевый соус – 1 ст. л.
- соль, перец, копченая паприка – по вкусу
- морковь – 1 шт
- лук – 2 шт
- растительное масло
Способ приготовления:
- Рыбу при необходимости чистим и нарезаем на порционные кусочки. Обсушиваем бумажными полотенцами.
- Для маринада смешиваем специи, сметану, майонез. Добавляем соевый соус и горчицу в зернах, смешиваем.
- Перемешиваем, накрываем и оставляем мариноваться. Тем временем подготовим овощи – нарежем лук, а морковь натрем на терке.
- Обжариваем на растительном масле до мягкости лук. Тогда добавляем потертую морковь, жарим вместе до мягкости моркови. В конце добавляем соль.
- Выкладываем обжаренные овощи на дно формы. Сверху выкладываем маринованную рыбу, а сверху поливаем оставшимися соусами.
- Накрываем рыбу смоченным в воде пергаментом. Запекаем в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.
Рецепт очень прост, а вкус – невероятный. А на гарнир к такой рыбке идеально подойдет запеченный картофель.