Ситний перекус за лічені хвилини: ліниві пиріжки, які зручно брати з собою (відео)

Чудовий рецепт смачної випічки

Готове тісто може буквально врятувати ситуацію, коли хочеться смачно перекусити, а часу довго готувати немає. Ми ділились рецептом лінивих круасанів. Тепер розповімо, як приготувати чудові ліниві пиріжки.

Рецептом апетитних слойок поділилась кулінарна блогерка Юлія Сенич. В начинці сир, томати і подрібнене куряче філе. Приготувати таку смакоту — простіше простого.

Інгредієнти:

філе куряче — 1 шт

листкове тісто — 1 упаковка

сіль та перець

сир твердий — 100 г

помідор — 1 шт

кунжут

Спосіб приготування:

Філе рубаємо ножем, пропускаємо через м’ясорубку або подрібнюємо в блендері, але "не в кашу". Додаємо до смаку сіль та перець. На розмороженому листковому тісті кулінарним кільцем робимо невеличкі мітки — по формі майбутніх булочок. В них кладемо начинку — 1 столова ложка фаршу, кружальце нарізаного помідору і тертий сир. Накриваємо іншою частиною і вичавлюємо кружечки середнього розміру. Якщо тісто не саме не липне, змастіть краї водою чи збитим яйцем. Перекладаємо на деко, застелене пергаментом. Робимо надрізи ножем, змащуємо водою і посипаємо кунжутом. Випікаємо при температурі 180 градусів 20 хвилин.

Гарячими такі слойки найсмачніші. Це ідеальний варіант до чаю чи кави, або на перекус. Також ми розповідали, як приготувати вдома смачний зефір.