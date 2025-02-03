Укр

Сытный перекус за считанные минуты: ленивые пирожки, которые удобно брать с собой (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Аппетитные слойки с курицей и сыром
Аппетитные слойки с курицей и сыром. Фото Скриншот из видео

Прекрасный рецепт вкусной выпечки

Готовое тесто может буквально спасти ситуацию, когда хочется вкусно перекусить, а времени готовить долго нет. Мы делились рецептом ленивых круассанов. Теперь расскажем, как приготовить великолепные ленивые пирожки.

Рецептом аппетитных слоек поделилась кулинарная блоггер Юлия Сенич. В начинке творог, томаты и измельченное куриное филе. Приготовить такое вкуснятина — проще простого.

Ингредиенты:

  • филе куриное — 1 шт
  • слоеное тесто — 1 упаковка
  • соль и перец
  • сыр твердый — 100 г
  • помидор — 1 шт
  • кунжут

Способ приготовления:

  1. Филе рубим ножом, пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере, но "не в кашу". Добавляем по вкусу соль и перец.
  2. На размороженном слоеном тесте кулинарным кольцом делаем небольшие метки – по форме будущих булочек. В них кладем начинку – 1 столовая ложка фарша, кружочек нарезанного помидора и тертый сыр.
  3. Накрываем другой частью и выжимаем кружочки среднего размера. Если тесто не самое не липнет, смажьте края водой или взбитым яйцом.
  4. Перекладываем на противень, застеленный пергаментом. Делаем надрезы ножом, смазываем водой и посыпаем кунжутом. Выпекаем при температуре 180 градусов 20 минут.

Горячими такие слойки самые вкусные. Это идеальный вариант к чаю или кофе, или на перекус. Также мы рассказывали, как приготовить дома вкусный зефир.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Тесто #Пирожки