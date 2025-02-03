Рідкісні шахи часів СРСР продають за ціною класного смартфона: у чому їх особливість (фото)

За ці гроші можна придбати класний смартфон

У мережі з’явилося оголошення про продаж дерев'яних шахів радянського виробництва за значну суму — 37 505 грн. В еквіваленті до валюти США сума становить 897 доларів. Попри потертості дошки, набір зберігся у гарному стані та може зацікавити колекціонерів таких виробів.

Оголошення розміщене на платформі для продажу антикваріату Violity. У комплект входять класичні шахові фігури в стилях "Стаунтон" – класичний дизайн, який був затверджений у 1849 році та став офіційним стандартом – та "Дубровник" – дизайн, що був створений у середині XX століття в Югославії.

Висота фігур варіюється від 5,5 до 11,5 см, а дошка має розміри 40,5×40,5 см. Продавець зазначає, що вона не є оригінальною частиною комплекту. На фото помітно, що шахові фігури, зважаючи на їх вік, непогано збереглися – лише в декількох місцях помітні незначні пошкодження лакового покриття.

Доволі новим виглядає і покриття на нижній частині шахів – ймовірно, це фетр, який використовується для захисту поверхні дошки від подряпин та зменшення шуму під час гри.

Лот розташований у Мукачеві, а продавець пропонує доставку як по Україні, так і за кордон. Оплата приймається через "ПриватБанк".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про продаж особняка в Києві, нашпигованого антикваріатом, шкурами та позолотою.