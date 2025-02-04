Советский раритет: металлическую кровать времен СССР можно продать за хорошую сумму (фото)

У этой кровати есть особенность

В Украине на аукционах с антиквариатом можно обнаружить множество интересных предметов. В частности, продают старинную разборную кровать советских времен. Лот расположен в Белой Церкви Киевской области.

Стартовая цена лота составляет 3500 гривен, а функция "купить сейчас" доступна за 3550 гривен. Собственник предлагает доставку по всей территории Украины за счет покупателя. Соответствующее объявление размещено на платформе для продажи антиквариата Violity.

Мебель датируется периодом до 1960 года и, по словам продавца, находится в рабочем состоянии. Особенностью этого лота есть деревянный матрас на пружинах, сохранившийся до наших дней. Изготовлена кровать в период 60-х годов, хотя точный год выпуска продавец не рассекречивает.

Конструкция кровати разборная. Продавец предоставил шесть фотографий лота, подробно демонстрирующих состояние предмета мебели. На снимках видно, что кровать была крашена. По состоянию на сейчас его конструкция окрашена в зеленый цвет.

Оплату продавец принимает через ПриватБанк. Доставка производится только по Украине.

Ранее Телеграф также писал, что редкие шахматы времен СССР продают по цене классного смартфона. Несмотря на потертость доски, набор сохранился в хорошем состоянии и может заинтересовать коллекционеров таких изделий.