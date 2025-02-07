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Як нагодувати всю сім’ю на 70 гривень: розкішний рецепт, якщо у вас є картопля і яйце (ВІДЕО)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт смажених пиріжків
Чудовий рецепт смажених пиріжків. Фото Mil Alexx

Як приготувати особливо апетитні пиріжечки

Коли хочеться смачненького, не обов’язково витрачати багато грошей, сил та часу. Ми розповідали, як приготувати апетитні курячі сердечка з овочами. Тепер ділимось рецептом смачних та економних пиріжків. Страва проста, але дуже вдала.

Як приготувати апетитні пиріжки з начинкою з грибів та картоплі, розповів кулінарний блогер Mil Alexx. Секрет у тісті, яке вийде повітряним та хрустким. На гору апетитних пиріжків ви потратите не більше 70 гривень.

Інгредієнти:

  • 1 яйце
  • 7 г сухих (або 21 г живих) дріжджів
  • 550 г борошна
  • 1 ч. л. солі
  • 1 ст. л. цукру
  • 2 ч. л. яблучного оцту
  • 300 мл теплого молока
  • 40 г вершкового масла

Для начинки:

  • 600 г картопляного пюре з молоком і маслом
  • 200 г смажених грибів з цибулею
  • 50 г олії для смаження

Спосіб приготування:

  1. До теплого молока додаємо цукор, дріжджі і сіль, все перемішуємо. Розбиваємо яйце, просіюємо борошно і замішуємо тісто. В процесі замішування додайте масло і секретний інгредієнт — яблучний оцет, який зробить тісто більш пористим.
  2. Накрийте тісто і лишіть його на дві години у теплому місці. Воно повинне добряче збільшитись в об’ємі.
  3. Тим часом робимо начинку. Відварюємо в підсоленій воді картоплю, додаємо молоко та масло і розминаємо на пюре. Нарізаємо і обсмажуємо гриби з цибулею.
  4. Дістаємо тісто, ділимо на 12-16 рівних частин. Розкочуємо кожен шматок тіста, викладаємо начинку і формуємо пиріжки.
  5. Обсмажуємо на середньому вогні, на великій кількості олії з обох сторін. Викладаємо на паперові серветки, щоб позбутись від зайвого жиру.

Це надзвичайно смачно і дуже ситно. Начинку можна взяти будь-яку, яка вам подобається. Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Гриби #Пиріжки