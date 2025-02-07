Як нагодувати всю сім’ю на 70 гривень: розкішний рецепт, якщо у вас є картопля і яйце (ВІДЕО)
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Як приготувати особливо апетитні пиріжечки
Коли хочеться смачненького, не обов’язково витрачати багато грошей, сил та часу. Ми розповідали, як приготувати апетитні курячі сердечка з овочами. Тепер ділимось рецептом смачних та економних пиріжків. Страва проста, але дуже вдала.
Як приготувати апетитні пиріжки з начинкою з грибів та картоплі, розповів кулінарний блогер Mil Alexx. Секрет у тісті, яке вийде повітряним та хрустким. На гору апетитних пиріжків ви потратите не більше 70 гривень.
Інгредієнти:
- 1 яйце
- 7 г сухих (або 21 г живих) дріжджів
- 550 г борошна
- 1 ч. л. солі
- 1 ст. л. цукру
- 2 ч. л. яблучного оцту
- 300 мл теплого молока
- 40 г вершкового масла
Для начинки:
- 600 г картопляного пюре з молоком і маслом
- 200 г смажених грибів з цибулею
- 50 г олії для смаження
Спосіб приготування:
- До теплого молока додаємо цукор, дріжджі і сіль, все перемішуємо. Розбиваємо яйце, просіюємо борошно і замішуємо тісто. В процесі замішування додайте масло і секретний інгредієнт — яблучний оцет, який зробить тісто більш пористим.
- Накрийте тісто і лишіть його на дві години у теплому місці. Воно повинне добряче збільшитись в об’ємі.
- Тим часом робимо начинку. Відварюємо в підсоленій воді картоплю, додаємо молоко та масло і розминаємо на пюре. Нарізаємо і обсмажуємо гриби з цибулею.
- Дістаємо тісто, ділимо на 12-16 рівних частин. Розкочуємо кожен шматок тіста, викладаємо начинку і формуємо пиріжки.
- Обсмажуємо на середньому вогні, на великій кількості олії з обох сторін. Викладаємо на паперові серветки, щоб позбутись від зайвого жиру.
Це надзвичайно смачно і дуже ситно. Начинку можна взяти будь-яку, яка вам подобається. Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю.