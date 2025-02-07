Як нагодувати всю сім’ю на 70 гривень: розкішний рецепт, якщо у вас є картопля і яйце (ВІДЕО)

Як приготувати особливо апетитні пиріжечки

Коли хочеться смачненького, не обов’язково витрачати багато грошей, сил та часу. Ми розповідали, як приготувати апетитні курячі сердечка з овочами. Тепер ділимось рецептом смачних та економних пиріжків. Страва проста, але дуже вдала.

Як приготувати апетитні пиріжки з начинкою з грибів та картоплі, розповів кулінарний блогер Mil Alexx. Секрет у тісті, яке вийде повітряним та хрустким. На гору апетитних пиріжків ви потратите не більше 70 гривень.

Інгредієнти:

1 яйце

7 г сухих (або 21 г живих) дріжджів

550 г борошна

1 ч. л. солі

1 ст. л. цукру

2 ч. л. яблучного оцту

300 мл теплого молока

40 г вершкового масла

Для начинки:

600 г картопляного пюре з молоком і маслом

200 г смажених грибів з цибулею

50 г олії для смаження

Спосіб приготування:

До теплого молока додаємо цукор, дріжджі і сіль, все перемішуємо. Розбиваємо яйце, просіюємо борошно і замішуємо тісто. В процесі замішування додайте масло і секретний інгредієнт — яблучний оцет, який зробить тісто більш пористим. Накрийте тісто і лишіть його на дві години у теплому місці. Воно повинне добряче збільшитись в об’ємі. Тим часом робимо начинку. Відварюємо в підсоленій воді картоплю, додаємо молоко та масло і розминаємо на пюре. Нарізаємо і обсмажуємо гриби з цибулею. Дістаємо тісто, ділимо на 12-16 рівних частин. Розкочуємо кожен шматок тіста, викладаємо начинку і формуємо пиріжки. Обсмажуємо на середньому вогні, на великій кількості олії з обох сторін. Викладаємо на паперові серветки, щоб позбутись від зайвого жиру.

Це надзвичайно смачно і дуже ситно. Начинку можна взяти будь-яку, яка вам подобається. Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю.