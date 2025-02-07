Як нагодувати всю сім’ю на 160 гривень: економний рецепт, коли три дні до зарплати (ВІДЕО)

Цей дешевий продукт можна приготувати дуже смачно

Щоб смачно поїсти, не обов’язково витрачати багато сил і грошів. Ми розповідали, як приготувати просту запіканку. Тепер ділимось рецептом смачної тушкованої підливи з курячих сердець з овочами.

Страва чудово поєднується з макаронами, будь-якою кашею або картопляним пюре. А ще страва доволі доступна — на неї ви потратите не більше 160 гривень, а нагодувати нею можна всю сім’ю. Як приготувати такі серця, розповів на своєму ютуб-каналі шеф-кухар Андрій Клюс.

Інгредієнти:

750 г курячих сердець

200 г моркви

250 г цибулі

15 г часнику

150 г томатної пасти

50 г сала

лавровий лист

макарони (будь-які)

олія

зелена цибуля для подачі

спеції (універсальна суміш спецій, сіль)

Спосіб приготування:

Очистіть курячі серця від жиру, жил та крові. Розріжте кожне серце навпіл. Додайте спеції та сіль до смаку. Додайте трохи олії та ретельно перемішайте. Залиште серця маринуватися, а тим часом готуйте овочі. Дрібно наріжте цибулю, моркву наріжте кубиками (або натріть на тертці). Подрібніть часник. Наріжте сало кубиками та витопіть жир на сковороді. Обсмажте цибулю до прозорості, потім додайте моркву та часник. Перекладіть підсмажені овочі в каструлю. На розігрітій сковороді обсмажте замариновані серця до золотистої скоринки. Перекладіть обсмажені серця в каструлю з овочами. На сковороду, де смажилися серця, викладіть томатну пасту та трохи прогрійте її, щоб вона набула карамельного кольору та втратила кислоту. Додайте трохи води (або бульйону) та перемішайте. Перелийте соус до сердець з овочами. Додайте лавровий лист та дрібку цукру для балансу смаку. Доведіть до кипіння, зменште вогонь та тушкуйте під кришкою близько 30 хвилин. Відваріть макарони до стану аль денте. Злийте воду та додайте трохи олії, щоб макарони не злиплися.

Викладіть на тарілку макарони, зверху – тушковані серця з овочами та соусом, посипте подрібненою зеленою цибулею. Не обов’язково готувати цю страву з макаронами — їй підійде будь-який гарнір. До речі, ми розповідали, як смачно запекти картоплю.