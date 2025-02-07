Як нагодувати всю сім’ю на 160 гривень: економний рецепт, коли три дні до зарплати (ВІДЕО)
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Цей дешевий продукт можна приготувати дуже смачно
Щоб смачно поїсти, не обов’язково витрачати багато сил і грошів. Ми розповідали, як приготувати просту запіканку. Тепер ділимось рецептом смачної тушкованої підливи з курячих сердець з овочами.
Страва чудово поєднується з макаронами, будь-якою кашею або картопляним пюре. А ще страва доволі доступна — на неї ви потратите не більше 160 гривень, а нагодувати нею можна всю сім’ю. Як приготувати такі серця, розповів на своєму ютуб-каналі шеф-кухар Андрій Клюс.
Інгредієнти:
- 750 г курячих сердець
- 200 г моркви
- 250 г цибулі
- 15 г часнику
- 150 г томатної пасти
- 50 г сала
- лавровий лист
- макарони (будь-які)
- олія
- зелена цибуля для подачі
- спеції (універсальна суміш спецій, сіль)
Спосіб приготування:
- Очистіть курячі серця від жиру, жил та крові. Розріжте кожне серце навпіл. Додайте спеції та сіль до смаку.
- Додайте трохи олії та ретельно перемішайте. Залиште серця маринуватися, а тим часом готуйте овочі.
- Дрібно наріжте цибулю, моркву наріжте кубиками (або натріть на тертці). Подрібніть часник.
- Наріжте сало кубиками та витопіть жир на сковороді. Обсмажте цибулю до прозорості, потім додайте моркву та часник. Перекладіть підсмажені овочі в каструлю.
- На розігрітій сковороді обсмажте замариновані серця до золотистої скоринки. Перекладіть обсмажені серця в каструлю з овочами.
- На сковороду, де смажилися серця, викладіть томатну пасту та трохи прогрійте її, щоб вона набула карамельного кольору та втратила кислоту. Додайте трохи води (або бульйону) та перемішайте.
- Перелийте соус до сердець з овочами. Додайте лавровий лист та дрібку цукру для балансу смаку. Доведіть до кипіння, зменште вогонь та тушкуйте під кришкою близько 30 хвилин.
- Відваріть макарони до стану аль денте. Злийте воду та додайте трохи олії, щоб макарони не злиплися.
Викладіть на тарілку макарони, зверху – тушковані серця з овочами та соусом, посипте подрібненою зеленою цибулею. Не обов’язково готувати цю страву з макаронами — їй підійде будь-який гарнір. До речі, ми розповідали, як смачно запекти картоплю.