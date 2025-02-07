Как накормить всю семью на 70 гривен: роскошный рецепт, если у вас есть картофель и яйцо (ВИДЕО)

Как приготовить особенно аппетитные пирожки

Когда хочется вкусненького, не обязательно тратить много денег, сил и времени. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные куриные сердечки с овощами. Теперь делимся рецептом вкусных и экономных пирожков. Блюдо простое, но очень удачное.

Как приготовить аппетитные пирожки с начинкой из грибов и картофеля, рассказал кулинарный блоггер Mil Alexx. Секрет в тесте, которое получится воздушным и хрустящим. На гору аппетитных пирожков вы потратите не более 70 гривен.

Ингредиенты:

1 яйцо

7 г сухих (или 21 г живых) дрожжей

550 г муки

1 час. л. соли

1 ст. л. сахара

2 ч. л. яблочного уксуса

300 мл теплого молока

40 г сливочного масла

Для начинки:

600 г картофельного пюре с молоком и маслом

200 г жареных грибов с луком

50 г масла для жарки

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Способ приготовления:

К теплому молоку добавляем сахар, дрожжи и соль, все перемешиваем. Разбиваем яйцо, просеиваем муку и замешиваем тесто. В процессе затворения добавьте масло и секретный ингредиент – яблочный уксус, который сделает тесто более ячеистым. Накройте тесто и оставьте его в теплом месте на два часа. Оно должно сильно увеличиться в объеме. Тем временем делаем начинку. Отвариваем в подсоленной воде картофель, добавляем молоко и масло и разминаем на пюре. Нарезаем и обжариваем грибы с луком. Достаем тесто, делим на 12-16 равных частей. Раскатываем каждый кусок теста, выкладываем начинку и формируем пирожки. Обжариваем на среднем огне, на большом количестве с обеих сторон. Выкладываем на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего жира.

Это очень вкусно и очень сытно. Начинку можно взять любую, которая вам нравится. Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку.