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Как накормить всю семью на 70 гривен: роскошный рецепт, если у вас есть картофель и яйцо (ВИДЕО)

Автор
Мария Дума
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Автор
Великолепный рецепт жареных пирожков
Великолепный рецепт жареных пирожков. Фото Mil Alexx

Как приготовить особенно аппетитные пирожки

Когда хочется вкусненького, не обязательно тратить много денег, сил и времени. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные куриные сердечки с овощами. Теперь делимся рецептом вкусных и экономных пирожков. Блюдо простое, но очень удачное.

Как приготовить аппетитные пирожки с начинкой из грибов и картофеля, рассказал кулинарный блоггер Mil Alexx. Секрет в тесте, которое получится воздушным и хрустящим. На гору аппетитных пирожков вы потратите не более 70 гривен.

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 7 г сухих (или 21 г живых) дрожжей
  • 550 г муки
  • 1 час. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 2 ч. л. яблочного уксуса
  • 300 мл теплого молока
  • 40 г сливочного масла

Для начинки:

  • 600 г картофельного пюре с молоком и маслом
  • 200 г жареных грибов с луком
  • 50 г масла для жарки

Способ приготовления:

  1. К теплому молоку добавляем сахар, дрожжи и соль, все перемешиваем. Разбиваем яйцо, просеиваем муку и замешиваем тесто. В процессе затворения добавьте масло и секретный ингредиент – яблочный уксус, который сделает тесто более ячеистым.
  2. Накройте тесто и оставьте его в теплом месте на два часа. Оно должно сильно увеличиться в объеме.
  3. Тем временем делаем начинку. Отвариваем в подсоленной воде картофель, добавляем молоко и масло и разминаем на пюре. Нарезаем и обжариваем грибы с луком.
  4. Достаем тесто, делим на 12-16 равных частей. Раскатываем каждый кусок теста, выкладываем начинку и формируем пирожки.
  5. Обжариваем на среднем огне, на большом количестве с обеих сторон. Выкладываем на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего жира.

Это очень вкусно и очень сытно. Начинку можно взять любую, которая вам нравится. Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Грибы #Пирожки