Как накормить всю семью на 70 гривен: роскошный рецепт, если у вас есть картофель и яйцо (ВИДЕО)
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Как приготовить особенно аппетитные пирожки
Когда хочется вкусненького, не обязательно тратить много денег, сил и времени. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные куриные сердечки с овощами. Теперь делимся рецептом вкусных и экономных пирожков. Блюдо простое, но очень удачное.
Как приготовить аппетитные пирожки с начинкой из грибов и картофеля, рассказал кулинарный блоггер Mil Alexx. Секрет в тесте, которое получится воздушным и хрустящим. На гору аппетитных пирожков вы потратите не более 70 гривен.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 7 г сухих (или 21 г живых) дрожжей
- 550 г муки
- 1 час. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 2 ч. л. яблочного уксуса
- 300 мл теплого молока
- 40 г сливочного масла
Для начинки:
- 600 г картофельного пюре с молоком и маслом
- 200 г жареных грибов с луком
- 50 г масла для жарки
Способ приготовления:
- К теплому молоку добавляем сахар, дрожжи и соль, все перемешиваем. Разбиваем яйцо, просеиваем муку и замешиваем тесто. В процессе затворения добавьте масло и секретный ингредиент – яблочный уксус, который сделает тесто более ячеистым.
- Накройте тесто и оставьте его в теплом месте на два часа. Оно должно сильно увеличиться в объеме.
- Тем временем делаем начинку. Отвариваем в подсоленной воде картофель, добавляем молоко и масло и разминаем на пюре. Нарезаем и обжариваем грибы с луком.
- Достаем тесто, делим на 12-16 равных частей. Раскатываем каждый кусок теста, выкладываем начинку и формируем пирожки.
- Обжариваем на среднем огне, на большом количестве с обеих сторон. Выкладываем на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего жира.
Это очень вкусно и очень сытно. Начинку можно взять любую, которая вам нравится. Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку.