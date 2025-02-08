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Гості попросять рецепт: як приготувати смажене м'ясо з секретною спецією (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Найсмачніша, оригінальна, пікантна страва
Найсмачніша, оригінальна, пікантна страва. Фото instagram.com

М'ясо виходить надзвичайно ніжним, соковитим, апетитним

До святкового столу можна приготувати смачні салати, а також подати оригінально приготоване м'ясо. Готується воно досить просто, а такі секретні інгредієнти як яблука та кориця зроблять смак незвичайним.

Страва виходить надзвичайно соковитою. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати м'ясо з яблуками

Інгредієнти:

  • свиняча вирізка – 2 шт.;
  • кориця – 1/2 ч. л.;
  • мускатний горіх – 1/2 ч. л.;
  • коріандр – 1/2 ч. л.;
  • сіль, перець – за смаком;
  • олія – 2 ст. л.;
  • масло – 30 г;
  • яблука – 3-4 шт.;
  • цибуля – 2 шт.;
  • винний чи яблучний оцет – 1,5 ч. л.;
  • яблучний сік чи вода – 50 мл;

Спосіб приготування:

1.М'ясо нарізати на шматочки та притиснути долонею, щоб шматочки стали тоншими. Додайте коріандр, корицю, мускатний горіх, сіль, перець та олію. Якщо є можливість, залишити промаринуватися м'ясо спеціями 30 хв.

2.Очистити цибулю та яблука від шкірки й серцевини та нарізати все півкільцями.

3.На дуже розігрітій сковороді обсмажити м'ясо з обох боків по 1-2 хвилини та відкласти убік.

4.У цю сковороду додати масло й обсмажити цибулю до рум'яності, покласти яблука, накрити кришкою і смажити до м'якості яблук.

5.Влити яблучний сік чи воду, винний (яблучний) оцет, викласти шматочки м'яса. Сік, що виділився з м'яса, теж потрібно вилити до інших інгредієнтів. Накрити кришкою та протушкуйте близько 10 хвилин.

Теги:
#М'ясо #Яблука #Готуємо вдома