Гості попросять рецепт: як приготувати смажене м'ясо з секретною спецією (відео)
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М'ясо виходить надзвичайно ніжним, соковитим, апетитним
До святкового столу можна приготувати смачні салати, а також подати оригінально приготоване м'ясо. Готується воно досить просто, а такі секретні інгредієнти як яблука та кориця зроблять смак незвичайним.
Страва виходить надзвичайно соковитою. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати м'ясо з яблуками
Інгредієнти:
- свиняча вирізка – 2 шт.;
- кориця – 1/2 ч. л.;
- мускатний горіх – 1/2 ч. л.;
- коріандр – 1/2 ч. л.;
- сіль, перець – за смаком;
- олія – 2 ст. л.;
- масло – 30 г;
- яблука – 3-4 шт.;
- цибуля – 2 шт.;
- винний чи яблучний оцет – 1,5 ч. л.;
- яблучний сік чи вода – 50 мл;
Спосіб приготування:
1.М'ясо нарізати на шматочки та притиснути долонею, щоб шматочки стали тоншими. Додайте коріандр, корицю, мускатний горіх, сіль, перець та олію. Якщо є можливість, залишити промаринуватися м'ясо спеціями 30 хв.
2.Очистити цибулю та яблука від шкірки й серцевини та нарізати все півкільцями.
3.На дуже розігрітій сковороді обсмажити м'ясо з обох боків по 1-2 хвилини та відкласти убік.
4.У цю сковороду додати масло й обсмажити цибулю до рум'яності, покласти яблука, накрити кришкою і смажити до м'якості яблук.
5.Влити яблучний сік чи воду, винний (яблучний) оцет, викласти шматочки м'яса. Сік, що виділився з м'яса, теж потрібно вилити до інших інгредієнтів. Накрити кришкою та протушкуйте близько 10 хвилин.