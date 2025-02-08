Гости попросят рецепт: как приготовить жареное мясо с секретной специей (видео)
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Мясо получается чрезвычайно нежным, сочным, аппетитным
К праздничному столу можно приготовить вкусные салаты, а также подать оригинально приготовленное мясо. Готовится оно довольно просто, а такие секретные ингредиенты, как яблоки и корица, сделают вкус необычным.
Кушанье получается чрезвычайно сочным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить мясо с яблоками
Ингредиенты:
- свиная вырезка – 2 шт.;
- корица – 1/2 ч. л.;
- мускатный орех – 1/2 ч. л.;
- кориандр – 1/2 ч. л.;
- соль, перец – по вкусу;
- масло – 2 ст. л.;
- масло – 30 г;
- яблоки – 3-4 шт.;
- лук – 2 шт.;
- винный или яблочный уксус – 1,5 ч. л.;
- яблочный сок или вода – 50 мл;
Способ приготовления:
1.Мясо нарезать на кусочки и прижать ладонью, чтобы кусочки стали тоньше. Добавьте кориандр, корицу, мускатный орех, соль, перец и растительное масло. Если есть возможность, оставить промариновать мясо специями 30 мин.
2.Очистить лук и яблоки от кожицы и сердцевины и нарезать все полукольцами.
3.На очень разогретой сковороде обжарить мясо с обеих сторон по 1-2 минуты и отложить в сторону.
4.В эту сковороду добавить масло и обжарить лук до румяности, положить яблоки, накрыть крышкой и жарить до мягкости яблок.
5.Влить яблочный сок или воду, винный (яблочный) уксус, выложить кусочки мяса. Выделившийся из мяса сок тоже нужно вылить в другие ингредиенты. Накрыть крышкой и протушить около 10 минут.