Гости попросят рецепт: как приготовить жареное мясо с секретной специей (видео)

Мясо получается чрезвычайно нежным, сочным, аппетитным

К праздничному столу можно приготовить вкусные салаты, а также подать оригинально приготовленное мясо. Готовится оно довольно просто, а такие секретные ингредиенты, как яблоки и корица, сделают вкус необычным.

Кушанье получается чрезвычайно сочным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить мясо с яблоками

Ингредиенты:

свиная вырезка – 2 шт.;

корица – 1/2 ч. л.;

мускатный орех – 1/2 ч. л.;

кориандр – 1/2 ч. л.;

соль, перец – по вкусу;

масло – 2 ст. л.;

масло – 30 г;

яблоки – 3-4 шт.;

лук – 2 шт.;

винный или яблочный уксус – 1,5 ч. л.;

яблочный сок или вода – 50 мл;

Способ приготовления:

1.Мясо нарезать на кусочки и прижать ладонью, чтобы кусочки стали тоньше. Добавьте кориандр, корицу, мускатный орех, соль, перец и растительное масло. Если есть возможность, оставить промариновать мясо специями 30 мин.

2.Очистить лук и яблоки от кожицы и сердцевины и нарезать все полукольцами.

3.На очень разогретой сковороде обжарить мясо с обеих сторон по 1-2 минуты и отложить в сторону.

4.В эту сковороду добавить масло и обжарить лук до румяности, положить яблоки, накрыть крышкой и жарить до мягкости яблок.

5.Влить яблочный сок или воду, винный (яблочный) уксус, выложить кусочки мяса. Выделившийся из мяса сок тоже нужно вылить в другие ингредиенты. Накрыть крышкой и протушить около 10 минут.