Українці скаржаться на збій у "Дії" після початку голосування в нацвідборі на Євробачення-2025: що кажуть у Федорова

Деякі користувачі не можуть проголосувати за кандидата на "Євробачення-2025" через "Дію", у Федорова кажуть, що все ок

У застосунку "Дія" після початку глядацького голосування в національному відборі кандидата на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025" стався збій. Користувачі скаржаться, що застосунок періодично видає повідомлення про помилку під час спроби проголосувати в опитуванні, водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заперечує збій.

Про це повідомляє низка українських ЗМІ. Зазначається, що під час спроби зайти в розділ "Опитування" в додатку періодично виникає повідомлення "На жаль, сталася помилка". Відповідно, неможливо проголосувати за конкурсантів, а потрібно кілька разів натиснути на повідомлення "Спробувати ще" – тоді застосунок, можливо, "відлагає" та дозволить віддати голос.

Коментарі про збій та неможливість нормально проголосувати з'явилися на сторінці "Дії" в Facebook. Низка користувачів пише, що через збій не змогли зробити вибір кандидата на "Євробачення". Тим часом Федоров спростував наявність збою у додатку, а скарги користувачів пояснив "проблемами з інтернетом".

"250 000 голосів. Все працює ідеально. Якщо у вас довго завантажується або видає помилку, можливо є проблема з інтернетом. В Дії, до речі, є послуга "сповістити про поганий Інтернет"", – написав він.

Тим часом нардеп Олександр Федієнко повідомив, що окрім "Дії", через голосування на "Євробаченні" "лягли" взагалі усі цифрові додатки, які використовують для ідентифікації користувача сервіс BankID. Навантаження виявилося таким високим, що користувачі не можуть зайти в "Армію+", "Резерв+" та низку інших важливих застосунків.

"До уваги хто вирішив попрацювати з цифровими додатками які використовують для вашої ідентифікації BankID, можете про це забути, поки не завершиться, Євробачення у суботу, 8 лютого. Не знав, що у нас стільки поціновувачів цього конкурсу. Як до речі і BankID теж не знав…", – пожартував він.

Нагадаємо, що у суботу, 8 лютого, за право представити Україну на Євробаченні-2025 змагаються 10 учасників: Ziferblat, Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Абіє, ДК Енергетик, Влад Шериф, FIЇNKA та Маша Кондратенко. Переможець представить Україну на 69-му міжнародному пісенному конкурсі Євробачення у Базелі, Швейцарія.

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