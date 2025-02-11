Рибам – успішні рішення, Близнюкам – фінансові труднощі: гороскоп Таро на 12 лютого 2025 року

День принесе як позитивні, так і непрості моменти

У середу, 12 лютого, деякі знаки Зодіаку відчують приплив надії та енергії, побачать нові можливості, а комусь доведеться зіткнутися з тимчасовими труднощами та розібратися з минулими помилками. Головне — зберігати розумний баланс між емоціями та логікою, бути уважними до знаків та не боятися змін.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 12 лютого і пропонує дізнатися, що чекатиме цього дня саме вас.

Овен — перевернута П’ятірка кубків

У перевернутому вигляді ця карта несе нові надії. Все налагодиться, і до Вас повернеться втрачена впевненість у собі. Також може з’явитися хтось із минулого, але повернення це буде позитивним.

Телець — перевернута Четвірка жезлів

І в прямому, і в перевернутому положенні ця карта несе в собі лише позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство та успішне завершення задуманого.

Близнюки — перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі з фінансовим планом, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Рак — Четвірка кубків

Ця карта каже, що Ви будете дещо відхилені від миру та благ, які він пропонує. Може накотити туга, — трошки можна посумувати. Але не пропустіть блага та можливості, які Вам пропонує всесвіт.

Лев — перевернута Десятка жезлів

Якщо Вам випала ця карта, найближчим часом Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта може говорити про те, що для досягнення поставленої мети, Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Діва — перевернута Імператриця

У Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Терези — Лицар кубків

Цей лицар обіцяє романтичний настрій. Присвятіть час собі та близьким, порадуйте себе якоюсь маленькою приємністю. Цього дня стосунки з кимось у Вас можуть вийти на наступний рівень. Однак не дозволяйте собі занадто витати у хмарах.

Скорпіон — Трійка пентаклів

Ця карта називається ще Владикою матеріальних праць. У Вас може добре йти робота та професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може вийти можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.

Стрілець — перевернута Дев’ятка жезлів

У Вашому житті може випливти якась неприємність, яка з Вами вже траплялася, — це може бути повернення старої проблеми або ж людини з минулого. У середу будьте зібрані та насторожі, тоді Ви зможете дати відсіч і все дозволити на краще.

Козоріг — перевернута Дев’ятка пентаклів

У прямому становищі ця карта символізує добробут, але у перевернутому вигляді застерігає від необдуманих вчинків та фінансових втрат. Можливо, ви проігноруєте свою інтуїцію, приймете неправильне рішення або зіткнетеся з помилками у роботі, сім’ї чи дружніх стосунках.

Водолій — перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.

Риби — Туз мечів

Ця карта символізує перемогу та тріумф. Особливо сприятлива вона тим, хто покладається на інтелект, а чи не на фізичну силу. На вас чекають правильні рішення, які призведуть до процвітання і допоможуть досягти поставленої мети.