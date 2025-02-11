Укр

Рыбам — успешные решения, Близнецам — финансовые трудности: гороскоп Таро на 12 февраля 2025 года

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гороскоп Таро, чего ждать 12 февраля
Гороскоп Таро, чего ждать 12 февраля. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

День принесет как позитивные, так и непростые моменты

В среду, 12 февраля, некоторые знаки Зодиака ощутят прилив надежды и энергии, увидят новые возможности, а кому-то придется столкнуться с временными трудностями и разобраться с прошлыми ошибками. Главное — сохранять разумный баланс между эмоциями и логикой, быть внимательными к знакам и не бояться перемен.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 12 февраля и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.

Овен — перевернутая Пятерка кубков

В перевернутом виде эта карта несет новые надежды. Все наладится, и к Вам вернется потерянная уверенность в себе. Также может объявиться кто-то из прошлого, но возвращение это будет положительным.

Телец — перевернутая Четверка жезлов

И в прямом, и в перевернутом положении эта карта несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Близнецы — перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Рак — Четверка кубков

Эта карта говорит, что Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить. Но не пропустите блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

Лев — перевернутая Десятка жезлов

Если Вам выпала эта карта, в ближайшее время Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Дева — перевернутая Императрица

В Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.

Весы — Рыцарь кубков

Этот рыцарь обещает романтическое настроение. Посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. В этот день отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень. Однако не позволяйте себе слишком витать в облаках.

Скорпион — Тройка пентаклей

Эта карта называется еще Владыкой материальных трудов. У Вас может хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение. Может выпасть возможность отойти от рутинных пережитков прошлого и выйти на новый уровень.

Стрелец — перевернутая Девятка жезлов

В Вашей жизни может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого. В среду будьте собраны и настороже, тогда Вы сможете дать отпор и все разрешить к лучшему.

Козерог — перевернутая Девятка пентаклей

В прямом положении эта карта символизирует благополучие, но в перевернутом виде предостерегает от необдуманных поступков и финансовых потерь. Возможно, вы проигнорируете свою интуицию, примете неверное решение или столкнетесь с ошибками в работе, семье или дружеских отношениях.

Водолей — перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Рыбы — Туз мечей

Эта карта символизирует победу и триумф. Особенно благоприятна она для тех, кто полагается на интеллект, а не на физическую силу. Вас ждут правильные решения, которые приведут к процветанию и помогут достичь поставленных целей.

Теги:
#Ежедневный гороскоп #Гороскопы #Гороскоп Таро