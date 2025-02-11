Рыбам — успешные решения, Близнецам — финансовые трудности: гороскоп Таро на 12 февраля 2025 года

День принесет как позитивные, так и непростые моменты

В среду, 12 февраля, некоторые знаки Зодиака ощутят прилив надежды и энергии, увидят новые возможности, а кому-то придется столкнуться с временными трудностями и разобраться с прошлыми ошибками. Главное — сохранять разумный баланс между эмоциями и логикой, быть внимательными к знакам и не бояться перемен.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 12 февраля и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.

Овен — перевернутая Пятерка кубков

В перевернутом виде эта карта несет новые надежды. Все наладится, и к Вам вернется потерянная уверенность в себе. Также может объявиться кто-то из прошлого, но возвращение это будет положительным.

Телец — перевернутая Четверка жезлов

И в прямом, и в перевернутом положении эта карта несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Близнецы — перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Рак — Четверка кубков

Эта карта говорит, что Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить. Но не пропустите блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

Лев — перевернутая Десятка жезлов

Если Вам выпала эта карта, в ближайшее время Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Дева — перевернутая Императрица

В Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.

Весы — Рыцарь кубков

Этот рыцарь обещает романтическое настроение. Посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. В этот день отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень. Однако не позволяйте себе слишком витать в облаках.

Скорпион — Тройка пентаклей

Эта карта называется еще Владыкой материальных трудов. У Вас может хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение. Может выпасть возможность отойти от рутинных пережитков прошлого и выйти на новый уровень.

Стрелец — перевернутая Девятка жезлов

В Вашей жизни может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого. В среду будьте собраны и настороже, тогда Вы сможете дать отпор и все разрешить к лучшему.

Козерог — перевернутая Девятка пентаклей

В прямом положении эта карта символизирует благополучие, но в перевернутом виде предостерегает от необдуманных поступков и финансовых потерь. Возможно, вы проигнорируете свою интуицию, примете неверное решение или столкнетесь с ошибками в работе, семье или дружеских отношениях.

Водолей — перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Рыбы — Туз мечей

Эта карта символизирует победу и триумф. Особенно благоприятна она для тех, кто полагается на интеллект, а не на физическую силу. Вас ждут правильные решения, которые приведут к процветанию и помогут достичь поставленных целей.