Погрози ТЦК та лялька вуду. В Одесі жінка знайшла оригінальний спосіб "підзаробити"

Вимагала дві тисячі

Мобілізація в Україні наразі для багатьох чоловіків гостре питання, на якому іноді намагаються наживатись інші люди. Так, до прикладу, жінка в переписці погрожувала чоловіку з Одеси через його нібито ухилення від мобілізації.

Скріншот їх переписки поширюють у мережі. На фото видно, що жінка вимагає від чоловіка 2 000 грн, щоб його не забрали в ТЦК.

"Подивилась твій Instagram, бачу ти з Одеси, бачу не стоїш на обліку, бачу виходиш у магазин лише ввечері і пробіжками. Якщо не хочеш, щоб цього тижня тебе спіймав ТЦК (територіальний центр комплектування), чекаю на карту 2000 грн", — написала жінка.

Водночас чоловік не розгубився і послав її, на що вона відреагувала неоднозначно. Жінка скинула чоловіку фото, на якому тримає щось на кшталт саморобної ляльки вуду з червоної проволоки.

"На х**, так на х**. До речі, щодо х**. У тебе і х** не буде стояти тепер", — додала жінка.

Користувачів мережі цей скріншот неабияк повеселив, дехто казав, що це колишня так пише. А хтось просто жартував.

Нагадаємо, що в Одесі ворожка пропонує замовляння проти ТЦК. Вона запевняє, що може передбачати поранення та обстріли.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловік, тікаючи від ТЦК, потрапив під авто. Але навіть після ДТП підвівся і побіг далі.