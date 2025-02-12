Погрози ТЦК та лялька вуду. В Одесі жінка знайшла оригінальний спосіб "підзаробити"
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Вимагала дві тисячі
Мобілізація в Україні наразі для багатьох чоловіків гостре питання, на якому іноді намагаються наживатись інші люди. Так, до прикладу, жінка в переписці погрожувала чоловіку з Одеси через його нібито ухилення від мобілізації.
Скріншот їх переписки поширюють у мережі. На фото видно, що жінка вимагає від чоловіка 2 000 грн, щоб його не забрали в ТЦК.
"Подивилась твій Instagram, бачу ти з Одеси, бачу не стоїш на обліку, бачу виходиш у магазин лише ввечері і пробіжками. Якщо не хочеш, щоб цього тижня тебе спіймав ТЦК (територіальний центр комплектування), чекаю на карту 2000 грн", — написала жінка.
Водночас чоловік не розгубився і послав її, на що вона відреагувала неоднозначно. Жінка скинула чоловіку фото, на якому тримає щось на кшталт саморобної ляльки вуду з червоної проволоки.
"На х**, так на х**. До речі, щодо х**. У тебе і х** не буде стояти тепер", — додала жінка.
Користувачів мережі цей скріншот неабияк повеселив, дехто казав, що це колишня так пише. А хтось просто жартував.
Нагадаємо, що в Одесі ворожка пропонує замовляння проти ТЦК. Вона запевняє, що може передбачати поранення та обстріли.
Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловік, тікаючи від ТЦК, потрапив під авто. Але навіть після ДТП підвівся і побіг далі.