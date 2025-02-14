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Таропрогноз на 15 лютого 2025: виберіть карту й дізнайтесь, що на вас чекає в суботу

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Прогноз Таро на 15 лютого
Прогноз Таро на 15 лютого. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цього дня не піддавайтеся імпульсивним емоціям, будьте обережні в словах та вчинках

Субота, 15 лютого, обіцяє бути непростим і нестабільним днем, коли емоції можуть захлеснути, а логіка поступиться місцем імпульсивним вчинкам. Варто бути уважнішими до своїх емоцій, щоб не накручувати себе і не бачити ворогів там, де їх немає. В інших можливі несправедливі звинувачення, складні розриви чи несподівані неприємності. Але не забувайте, що всі труднощі тимчасові.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі від "Телеграфа" на п’ятнадцятий день лютого.

Виберіть одну з карт на фото, щоб дізнатися, чого чекати саме Вам:

Дізнайтесь, яка це була карта:

Карти Таро перевернутий Паж пентаклей, перевернутий Туз мечів, перевернутий Лицар кубків
Зліва направо — перевернутий Паж пентаклів, перевернутий Туз мечів, перевернутий Лицар кубків

Перевернутий Паж пентаклів

У Вас може з’явитися безшабашний, бунтарський настрій, через що дуже складно даватиметься навчання та робота, і можуть накотити напади жалю до себе. Постарайтеся не піддаватися, бо ще переконаєте себе, що проти Вас весь світ.

Перевернутий Туз мечів

У прямому положенні ця карта символізує перемогу та успіх, але в перевернутому вигляді її значення стає протилежним: меч, який приносив тріумф, тепер може завдавати болю. Карта попереджає про можливі проблеми на роботі або із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось важливим або завершення довгих відносин. Також вона може свідчити про погіршення здоров’я.

Перевернутий Лицар кубків

У цьому положенні карта попереджає про небезпечні ілюзії та скасовані плани, труднощі в налагодженні контактів. Досягти бажаного буде складно, Ви можете бути емоційно нестабільні та схильні тікати від реальності.

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#Карти таро #Прогноз Таро