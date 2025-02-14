Таропрогноз на 15 февраля 2025: выберите карту и узнайте, что вас ждет в субботу

В этот день не поддавайтесь импульсивным эмоциям, будьте осторожны в словах и поступках

Суббота, 15 февраля, обещает быть непростым и нестабильным днем, когда эмоции могут захлестнуть, а логика уступит место импульсивным поступкам. Стоит быть внимательнее к своим эмоциям, чтобы не накручивать себя и не видеть врагов там, где их нет. У других возможны несправедливые обвинения, сложные разрывы или неожиданные неприятности. Но не забывайте, что все трудности временные.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе от "Телеграфа" на пятнадцатый день февраля.

Выберите одну из карт на фото, чтобы узнать — чего ждать именно Вам:

Узнайте, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Паж пентаклей, перевернутый Туз мечей, перевернутый Рыцарь кубков

Перевернутый Паж пентаклей

У Вас может появиться бесшабашное, бунтарское настроение, из-за чего будет очень сложно даваться учеба и работа, и могут накатить приступы жалости к себе. Постарайтесь не поддаваться, а то еще убедите себя, что против Вас весь мир.

Перевернутый Туз мечей

В прямом положении эта карта символизирует победу и успех, но в перевернутом виде ее значение становится противоположным: меч, который приносил триумф, теперь может причинять боль. Карта предупреждает о возможных проблемах на работе или с законом, несправедливых обвинениях, расставании с кем-то важным или завершении долгих отношений. Также она может указывать на ухудшение здоровья.

Перевернутый Рыцарь кубков

В этом положении карта предупреждает об опасных иллюзиях и отмененных планах, трудностях в налаживании контактов. Достичь желаемого будет сложно, Вы можете быть эмоционально нестабильны и склонны убегать от реальности.

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