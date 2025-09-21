Їх фото у мережі майже немає: як виглядають жінки олігарха Ахметова і скільки у нього спадкоємців

Цікаві деталі особистого життя українського бізнесмена

Один із найвідоміших та найвпливовіших українських олігархів ретельно оберігає своє особисте життя від суспільної уваги. У червні 2025 року стало відомо, що Рінат Ахметов має сімейні таємниці.

Цієї неділі, 21 вересня, бізнесмену виповнюється 59 років. "Телеграф" розповідає, що відомо про обраниць Ахметова, які народили йому чотирьох спадкоємців. Їхніх фотографій у мережі дуже мало.

Перша дружина та сини

Офіційно було відомо, що олігарх одружений з Лілією Ахметовою, з якою у нього двоє синів — Дамір та Алмір. Відомості про них досить мізерні, адже Ахметов завжди намагався захистити сім’ю від медійного галасу.

Рінат Ахметов разом із дружиною Лілією. Фото: my.ua

Лілія Ахметова веде украй закритий спосіб життя, хоча у бізнесі чоловіка вона відігравала значну роль. На публічних заходах жінка з’являлася вкрай рідко та не давала жодного інтерв’ю. У 90-ті роки Лілія була головним ревізором компанії "СКМ", а свій трудовий шлях, за деякими даними, вона розпочинала на Донецькому заводі гумотехнічних виробів мотористкою другого розряду. Народилася у Донецьку у простій родині, дівоче прізвище – Смирнова; дані про освіту відсутні.

З початку 2000-х і до середини 2010-х її ім’я регулярно входило до списків найвпливовіших жінок України. Де зараз знаходиться Лілія Ахметова, достеменно невідомо, але припускається, що вона постійно проживає у Великій Британії.

Старший син Ріната Ахметова, Дамір, народився 9 вересня 1988 року. У юності захоплювався футболом, але згодом пішов стопами батька. Навчався у Швейцарії та Англії. З 2011 року входить до наглядової ради холдингу ДТЕК, а з 2012 року — до наглядової ради Метінвесту, міжнародної групи гірничо-металургійних компаній.

Дамір Ахметов

У 2015 році Дамір одружився з Діаною Костіч, донькою сербського бізнесмена Міодрага Костіча. 14 квітня 2017 року у них народилася дитина. 2021 року Дамір придбав віллу у Франції вартістю близько 1,2 мільярда гривень, а в березні того ж року — особняк у передмісті Женеви за понад 1,7 мільярда гривень.

Син Ахметова має нерухомість у Швейцарії. Фото: regionews.ua

Молодший син Алмір народився 1997 року. Він навчався у Монте-Карло та захоплювався комп’ютерними іграми. У 15 років, за словами російського стартапера Олексія Бєлянкіна, Алмір наймав до 200 помічників для перемог в іграх, витрачаючи на це від 400 до 700 тисяч доларів на місяць. Однак незабаром олігарх заборонив синові витрачати гроші на ігри, відстеживши перекази з картки. У мережі залишилися лише старі фотографії Алміра, а чим він займається зараз і як виглядає, невідомо.

Рінат Ахметов та його син Алмір

Рінат Ахметов із синами Даміром та Алміром

Інша родина?

Влітку цього року журналісти slidstvo.info з’ясували, що Рінат Ахметов майже 18 років приховував стосунки з уродженкою Донецька Аліною Литвиненко.

Аліна Литвиненко. Фото: slidstvo.info

Литвиненко стала власницею розкішного маєтку в Конча-Заспі у 2007 році, коли їй було лише 25 років, і купила вона його у компанії, пов’язаної із групою SCM Ахметова. Раніше ці 12 гектарів на березі Дніпра належали самому олігарху.

З 2014 по 2017 рік у пари народилося двоє дітей — син Даніяр та дочка Даміра, які вже володіють дорогою нерухомістю у французькому Куршевелі вартістю близько 78 мільйонів євро.

Шале, яким володіють діти Ахметова від Аліни Литвиненко. Фото: slidstvo.info

