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Українка знайшла гриб вагою з немовля: де виріс такий гігант (фото)

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
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Цей екземпляр можна віднести до надзвичайних категорій Новина оновлена 01 листопада 2026, 19:58
Цей екземпляр можна віднести до надзвичайних категорій. Фото Колаж "Телеграфу"

Такі знахідки трапляються вкрай рідко

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На Івано-Франківщині знайшли білий гриб надзвичайних розмірів. Його вага сягнула понад 3 кілограми.

Дівчина, яка знайшла гіганта зізналась, що бачить таке вперше в житті. Про це розповіли у профілі бази відпочинку bily.slon в соціальній мережі Threads.

В пості оприлюднили кілька фото рідкісної знахідки. Навіть на зображеннях цей гриб справляє надзвичайне враження.

"Не можемо не поділитися тут, який гриб знайшли наші туристи на вихідних у грибному поході", — зазначено в повідомленні.

В Україні знайшли величезний білий гриб
В Україні знайшли величезний білий гриб
Вага трофея перевищила 3 кілограми
Вага трофея перевищила 3 кілограми
Гриб виглядає свіжим та не зіпсованим
Гриб виглядає свіжим та не зіпсованим

Як відреагували в мережі?

Користувачі із захватом коментують пост. Багато хто вражений його розмірами, а дехто навіть припустив, що це фото могло бути згенероване штучним інтелектом.

"Точно не ші?";

"Чесне слово! Наша гідесса Аня, яка вела цей похід, такий величезний гриб бачила вперше у житті)

"Ніфіга собі";

"Гігант";

"Це просто королівська знахідка";

"Треба ще встановити, хто тут кого знайшов…";

"Афігеть!! Навіть не червивий!!";

"Не можна такі великі гриби вживати. Чим більше гриб, тим він старіший, чим він старіший, тим більше він накопичує в собі усілякого бруду з навколишнього середовища. Токсини, важкі метали тощо. Читайте літературу", — пишуть в коментарях.

Що відомо про кемп "Білий слон"

Варто зауважити, що популярний туристичний комплекс та база відпочинку "Білий слон" — це кемп на висоті 720 метрів у серці Карпат, розташований на схилах гори в селі Дземброня Верховинського району Івано-Франківської області. Комплекс, створений за принципом максимальної близькості до природи, занурення в атмосферу активного відпочинку, з ідеєю відпочинку від міської метушні в диких, але комфортних умовах.

Кемп "Білий слон"
Кемп "Білий слон". Фото ture.ua

Раніше "Телеграф" розповідав, які гриби можна збирати в листопаді та де їх шукати.

Теги:
#Україна #Рекорд #Гриби #Білий гриб #Розміри