Змінила прізвище і продовжує політичну кар’єру: як виглядає ексдружина зрадника Мураєва і де зараз

Валерія народила у шлюбі з Мураєвим двох синів

Проросійський політик Євген Мураєв, який хотів стати президентом України, але був звинувачений у державній зраді, був двічі одружений. Першою його дружиною стала дочка банкіра та народного депутата Валерія Таранова.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз колишня дружина зрадника Мураєва та як виглядає. Ми дізналися деякі факти.

Що відомо про колишню дружину ексдепутата Євгена Мураєва

У 2005 році політик Євген Мураєв одружився з Валерією Тарановою — донькою народного депутата ІІ скликання Олега Таранова, який був впливовим політиком 90-х років Завдяки тестю кар’єра Мураєва швидко пішла вгору, адже він відіграв величезну роль у розвитку його бізнесу та політичної діяльності.

Валерія Мураєва разом із чоловіком Євгеном

Валерія Мураєва подарувала Євгену двох синів: Михайла (2007 рік народження) та Ігоря (2009 рік народження). Дружина була його політичним соратником та підтримала його у створенні партії "НАШІ".

Але у 2017 році їхній шлюб розпався. В одному з інтерв’ю Валерія розповіла, що після розлучення вони змогли зберегти з Євгеном добрі стосунки, тому вона продовжувала працювати у команді колишнього чоловіка та закликала голосувати за нього на президентських виборах у 2019 році.

У шлюбі з Мураєвим Валерія була з 2005 по 2017 рік

Валерія Мурєєва очолювала Харківську регіональну організацію політичної партії "Наші", яка наразі заборонена в Україні. У 2020 році ексдружина Мураєва була обрана депутатом Харківської обласної ради від політичної партії "Блок Кернеса — Успішний Харків" і стала заступником голови облради. Валерія залишилася на посаді навіть після зміни керівника облради.

Валерія Мураєва після розлучення співпрацювала із чоловіком

На своїй сторінці у Facebook Валерія розповідає про роботу Харківської облради, де продовжує працювати. Вона висвітлює важливі заходи та рішення, розповідає про допомогу ЗСУ та біженцям. Також Валерія ділиться наслідками російських злочинів. Свої публікації вона пише лише українською мовою.

Валерія Мураєва працює у Харківській облраді

У травні 2023 року колишня дружина проросійського політика повідомила, що змінила прізвище і тепер вона Валерія Дзюба. Виявилося, що вона вдруге одружилася і її чоловік не є публічною особою. Фотографії з ним Валерія не публікує у своїй соціальній мережі.

Валерія Мураєва вдруге вийшла заміж

"Телеграф" писав раніше, як у юності виглядав звинувачений у держзраді Євген Мураєв. Він належав до "золотої молоді".