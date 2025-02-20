Здоров’я, миру та добра! Найкращі побажання з днем народження у прозі

Ці слова допоможуть порадувати іменинника у його особливий день

День народження – це особливе свято, коли хочеться почути найдобріші та найщиріші слова. Ким би не був іменинник – другом, колегою, родичем – важливо підібрати для нього найкращі побажання, наповнені теплотою та турботою. Адже цього дня кожному хочеться почуватися коханим та значущим. Головне – не забути побажати здоров’я, щастя, успіхів та виконання всіх мрій!

"Телеграф" зібрав найкрасивіші, добрі та душевні побажання з днем народження у прозі, щоб ви могли привітати своїх близьких, друзів та колег із цим чудовим святом. Нехай ваші слова принесуть радість іменинникові й зроблять його по-справжньому щасливим в цей день.

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З днем народження! Бажаю міцного здоров’я, щастя, радості та виконання всіх мрій! 😊🎉Нехай кожен день буде наповнений усмішками, добротою та світлими моментами!

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Вітаю з днем народження! Нехай у житті буде багато щастя, здоров’я, миру та добра. 🎂Нехай кожен день дарує нові можливості та тільки приємні сюрпризи! 🎈

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Від щирого серця бажаю всього найкращого! ✨Нехай здоров’я буде міцним, удача – незмінною, а мрії – обов’язково справджуються! Будь щасливий і насолоджуйся життям! 😊

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Нехай твій день народження буде яскравим та радісним! Бажаю здоров’я, миру та добра, удачі у всіх починаннях та величезного щастя! Нехай збуваються найзаповітніші бажання! 🎁🎊

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Вітаю! Бажаю тобі міцного здоров’я, виконання всіх мрій та безмежного щастя! 🎁 Нехай кожен день буде наповнений любов’ю, гармонією та теплом рідних людей! 💖😊

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Нехай у житті буде все, що робить тебе щасливим! Бажаю здоров’я, миру всім і добра! Нехай успіх супроводжує тобі у всіх починаннях, а в серці завжди живе кохання! 🌍💫

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Від щирого серця бажаю тобі всього найкращого! 🎁💖Нехай мрії збуваються, здоров’я ніколи не підводить, а життя буде сповнене приємних сюрпризів! 🎉🌟

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Нехай цей день принесе лише радість та посмішки! Бажаю міцного здоров’я, щастя, удачі та тепла в душі. Нехай всі твої мрії стають реальністю! 🎈

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Вітаю з днем народження! 🎂✨Нехай життя буде наповнене щасливими моментами, здоров’ям, миром та добром! Нехай удача супроводжує тебе завжди й в усьому!

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У цей прекрасний день нехай тебе оточують лише щирі усмішки та теплі слова! Бажаю здоров’я, радості, виконання всіх мрій та чудового настрою! 😊💐

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Нехай збудеться все, що мріє! Бажаю міцного здоров’я, сімейного затишку, добробуту та удачі у всьому. Нехай кожен день приносить радість та натхнення! 🌟🎁

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Бажаю, щоб твоє життя було яскравим, щасливим і сповненим приємних подій! Бажаю миру, добра, здоров’я та виконання всіх мрій! Нехай поряд завжди будуть вірні друзі та люблячі люди! 🥂❤️