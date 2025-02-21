В Украине продают фужеры СССР за хорошие деньги: проверьте, не пылятся ли у вас такие же (фото)

У бабушки в шкафу могут такие быть

На украинских аукционных платформах появляется все больше предложений по продаже советской стеклянной посуды. Большую ценность имеют фужеры с маркировкой "MADE IN USSR", которые коллекционеры готовы покупать за существенные суммы.

На платформе Violity недавно появился лот с советскими фужерами, выставленный по стартовой цене 500 гривен. Продавец из Подольска Одесской области предлагает стеклянные бокалы в подержанном состоянии, которые, по его словам, выглядят "хорошо с незначительными следами времени". Зрительно действительно не видно царапин, сколов или других повреждений.

В лот входят 4 одинаковых фужера синего цвета с белыми цветочками. Ввиду такой цены, возможно, стоит внимательно просмотреть домашние запасы посуды. Если у вас сохранились фужеры с надписью "MADE IN USSR" или другими советскими маркировками, они могут стоить гораздо больше, чем вы думаете.

На аукционах комплекты советских фужеров могут продаваться по цене от 500 до десятков тысяч гривен, в зависимости от состояния, редкости модели и полноты набора.

Также ранее "Телеграф" показывал шесть блюдцев и одно сито, которые с аукциона продают за космические 28 тысяч гривен. На блюдцах есть следы ржавчины.