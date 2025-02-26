Карма за Байдена? У Трампа на тілі помітили величезний синець (фото)

Користувачі мережі зробили свої припущення

Під час зустрічі американського президента Дональда Трампа з французьким президентом Еманнуелем Макроном на тильній стороні долоні помітили великий синець. Пояснення цьому може здивувати.

Причину його появи пояснила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, передає NBC News. За її словами, Трамп просто надто багато працює і постійно тисне комусь руки.

"Президент Трамп — людина з народу… У Трампа синці на руці, тому що він постійно працює і тисне руки щодня",- сказала Левітт.

Реакція мережі на руки Трампа

Деякі користувачі X приписували плями крапельниці, інші вважали, що він міг приймати ліки для розрідження крові, а треті все ще вважали, що це може бути просто через старіння.

Інший користувач X зауважив: "Чесно кажучи, моя бабуся також має синці на руках у віці 79 років і має їх роками. Просто те, що відбувається, коли ти старий, а Трамп СТАРИЙ".

"Він постійно в синцях. Це карма для нього, який висміює старіючого Джо Байдена ", – сказав інший.

Дехто навіть порівнював його руку з рукою покійної королеви Єлизавети II, яка померла у 2022 році у віці 96 років.

Інший пожартував: "Схоже, у нього було одне зі своїх змагань рукостискань з Макроном".

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