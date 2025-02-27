Не только Трамп ходит с синяками: однажды Путин приехал в Украину с фингалом (фото)

В сети есть фото, на которых Путина можно увидеть с фингалом на лице

На днях во время встречи Дональда Трампа с его французским коллегой Эммануэлем Макроном на тыльной стороне ладони заметили большой синяк. Это стало темой бурных обсуждений в соцсетях. Однако, как оказалось, Трамп не единственный "любитель" синяков. Однажды с фингалом на лице на публике появился и российский президент Путин. Это было в 2010 году, он тогда еще был премьер-министром и приехал на встречу с Николаем Азаровым в Украину.

"Телеграф" решил вспомнить, как Владимир Путин выглядел во время визита в Украину в 2010 году с огромным фингалом под глазом.

Путин с фингалом на лице. Фото: Getty Images

Путин с фингалом в Украине — как это было

Владимир Путин, будучи премьер-министром России, посетил Украину с рабочим визитом 27 октября 2010 года. Во время визита в Киев он встретился со своим коллегой Николаем Азаровым и президентом Виктором Януковичем.

Известно, что Путин прибыл Киев для энергетических переговоров с дружественным Кремлю руководством Украины, которое хотело более дешевый российский газ в обмен на возможные энергетические уступки.

Путин и Азаров во время встречи в Киеве. Фото: Getty Images

На следующий день 28 октября Путина сфотографировали с опухшим и покрытым слоем грима лицом, по-видимому, чтобы скрыть синяк под глазом. Тогда журналисты и общественность бурно обсуждали фингал под глазом Путина, и предполагали, что российский премьер мог получить удар во время занятия дзюдо. Еще одной версией была подтяжка лица, которую он сделал незадолго до визита в Киев.

Путин с фингалом во время визита в Украину

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно про правую руку Путина Бориса Грызлова. Был переговорщиком по Украине, а теперь присматривает за Лукашенко.