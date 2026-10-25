Потужний циклон рухається до Європи: українців попередили про перший сніг і ожеледицю

У другій половині листопада північні та західні області зіткнуться з мокрими опадами, а густі тумани ускладнять рух на дорогах.

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Серія глибоких атлантичних циклонів принесе до Європи вологу й мінливу погоду. В Україні суха осінь зміниться частими дощами.

У другій половині листопада на півночі та заході країни зросте ймовірність першого мокрого снігу. Головні ризики цього періоду – погіршення видимості, ожеледиця та налипання снігу на лінії електропередачі, повідомляє "Телеграф".

Чому атлантичні циклони рухаються до Європи

Служба UK Met Office відзначає посилення струминної течії над Північною Атлантикою. Це вузька смуга швидких вітрів високо в атмосфері, яка впливає на утворення циклонів і напрямок їхнього руху. Посилення течії сприяє формуванню глибоких областей низького тиску та просуванню насиченого вологою повітря вглиб континенту.

Восени полярні райони охолоджуються, а різниця температур між ними та теплішими тропіками зростає. Через це струминна течія стає потужнішою. Коли вона змінює положення, циклонам відкривається шлях до Європи. Вони приносять дощі, сильний вітер і різкі перепади атмосферного тиску.

Коли в Україні очікують мокрий сніг

Згідно з бюлетенями NOAA Climate Prediction Center (CPC), у другій половині листопада в північних і західних областях України зросте ймовірність першого мокрого снігу. Він може випасти, коли вологі атлантичні повітряні маси зіткнуться з локальними охолодженими континентальними потоками.

Стійкого снігового покриву в листопаді не очікують. Погода змінюватиметься: дощі, тумани й окремі епізоди мокрого снігу. Навіть нетривалі снігопади створять додаткове навантаження на інфраструктуру – вологий сніг налипатиме.

На дорогах небезпеку створить поєднання опадів і охолодження поверхні: можлива ожеледиця. Налипання мокрого снігу також підвищує ризик обривів ліній електропередачі. Усі ці явища супроводжуватимуться високою вологістю повітря.

Чому тумани стануть густішими

Погоду погіршить і приплив теплого вологого повітря до вже охолодженої землі. Волога конденсуватиметься біля поверхні, утворюючи адвективні тумани – тумани охолодження, які виникають, коли відносно тепле й вологе повітря переміщується над холоднішою поверхнею. Згідно з картами температурних аномалій Copernicus Climate Change Service, за такого поєднання умов видимість під час тривалих туманів знизиться до 200–500 метрів і менше.

Очікуються й радіаційні тумани – атмосферне явище, за якого водяна пара в приземному шарі повітря конденсується через нічне охолодження земної поверхні. Вони пов’язані з охолодженням приземного повітря. Перехід до вологішого періоду принесе в Україну часті густі тумани. На автошляхах вони обмежать огляд, а мокрі опади й ожеледиця погіршать стан покриття.

В Україні вже випав перший сніг

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці осені та на початку грудня в Україні очікується переважно м’яка й волога погода з дощами. Так може пройти поступовий перехід до зими.