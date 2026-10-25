Мінус 70 гривень за упаковку: в "АТБ" діє акція на популярний продукт

Філе-шматок зі шкірою марки "Своя лінія" подешевшало на 69 грн за 180 г

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У мережі "АТБ" діють знижки на популярні продукти. Серед акційних пропозицій – слабосолона форель.

Знижки дають змогу заощадити на покупках. Тим, хто планував придбати рибу, пропонують продукцію власної марки мережі – "Своя лінія". Детальніше про це раніше писав "Телеграф".

Детальніше у матеріалі: "Кава, морозиво й побутова хімія зі знижками: які пропозиції діють в "АТБ" цього тижня".

Акційна слабосолона форель "Своя лінія" коштує на 69 грн дешевше

За акційною ціною продають слабосолону форель "Своя лінія" – філе-шматок зі шкірою в упаковці 180 грамів. Зазначена ціна стосується саме цієї ваги, тож порівнювати її слід із вартістю упаковки, а не кілограма.

На одній упаковці можна заощадити 69 гривень, або близько 25% від попередньої ціни. За дві упаковки доведеться заплатити 413,80 гривень замість 551,80 гривень. Економія становитиме 138 грн.

Що ще купити у рибному відділі

Крабові палички "Своя лінія" заморожені, 250 г – 51,90 гривень замість 74,90 гривень (−30%).

замість 74,90 гривень (−30%). Крабові палички "Своя лінія" охолоджені, 240 г – 57,50 гривень замість 82,60 гривень (−30%).

Як повідомляв "Телеграф", акційна кава за 280 гривень може коштувати дорожче, ніж схожа кава без знижки за 250 гривень. Тож сама позначка про акцію ще не означає, що покупка вигідна – це показує приклад із кавою.