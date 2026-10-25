Рибалки впіймали справжнього гіганта: як виглядає трофей вагою з дворічну дитину (фото)

Риболовля стала справжньою пригодою для родини

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Українська родина вирішила відсвяткувати день народження голови сім'ї на риболовлі. В якості подарунка їм вдалося спіймати вражаючий трофей — коропа вагою 12 кілограмів.

Про це розповідають на одному YouTube-каналів. Варто зазначити, що дитина у віці двох років має приблизно таку ж вагу, як трофей рибалок.

Чоловік розповів, що вони приїхали всією сім’єю на платну водойму, оселилися в затишному будиночку і почали рибалити. Найцікавіше, що велетенського коропа, вагою 12 кілограмів, витягла дружина іменинника.

"Головна подія — ми спіймали найбільшого коропа вагою 12 кг! Альона теж добряче поборолася з рибою — тягнула коропів так, що аж спина боліла! Оце справжня боротьба з трофеями!

А ще ця поїздка була особливою, адже саме тут ми святкували мій день народження в теплому сімейному колі. Смачна їжа, гарний настрій, природа та постійні покльовки — що ще потрібно для ідеального відпочинку?", — розповів чоловік.

Після того як рибу дістали з води, її зважили та влаштували фотосесію всію родиною. Після цього родина обробила рани риби антисептиком та відпустила її з миром назад у водойму.

Жінка влаштувала фотосесію зі своїм трофеєм

Жінка сфотографувалась зі своїм трофеєм

Родина влаштувала фотосесію з трофеєм

Що відомо про цю рибу?

Короп є однією з найпоширеніших риб, що водяться в прісній воді. Він має м’язисте тіло та велику луску золотавого або темно-бронзового відтінку. Риба харчується як водоростями, так і дрібними водними організмами.

У природі коропи мешкають у ставках, озерах і річках з повільною течією. Рибалки відзначають, що серед найефективніших наживок для цієї риби є кукурудза, мамалига та бойли з різними ароматизаторами.

Короп. Фото Вікіпедія

Короп вважається однією з найрозумніших риб серед прісноводних. Він добре орієнтується у водоймі, має чудову пам’ять і здатний навчатися. Тому його непросто спіймати — особливо старших. Середній короп зазвичай важить 1,5–2 кг у віці 2–3 років. Проте, за сприятливих умов, окремі особини можуть доростати до ваги у 10 кілограмів.

Вага коропа відповідно до віку. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що рибалка, після 10 хвилин боротьби, витяг величезного "дикуна" у Дніпрі.