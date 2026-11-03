Портал у пекло чи просто забобони. Чому не можна ходити під стовпами

Україні розкрили "таємницю"

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Чимало українців ще з дитинства пам'ятають, що під бетонними Л-подібними стовпами не можна ходити і їх треба обходити. Однак не усі знають причину цих забобонів.

У Threads користувачка опублікувала допис, де запитала українців, чому ж бетоні стовпи обходять. Виявилось, що на це є щонайменше дві причини.

"Чи багато хто знає, чому обходять стовпи? Думаю нинішні підлітки точно не знають", — йдеться у повідомленні.

Допис про Л-подібні стовпи

За однією з версій, яка найпопулярніша, такі стопи — "портал" в пекло чи в потойбіччя. Тому нібито пройшовши під ним можна "накликати" на свою долю біду. Українці вже жартували з цього, зазначаючи, що саме тому почалась одна з найзатяжніших економічних криз.

Другою версією було те, що нібито раніше якість стовпів та електромережі була така, що під стовпом могла бути напруга. Однак тут варто наголосити, що бетон не пропускає електроенергію, але вода пропускає. Тому мокрі стовпи нібито могли становити загрозу.

У коментарях українці пишуть:

Мій дідусь мені розповідав, що обходити таку опору безпечніше, оскільки у разі пошкодження ізоляції між стовпом і підпорою виникає найвища концентрація струму в землі та ризик небезпечної крокової напруги. Крім того, ця Л-подібна конструкція тримає основне механічне навантаження дротів, тому в разі аварії чи сильного вітру вона має більший ризик руйнування, ніж звичайний стовп. Ну і історія про "чортові ворота".

Бо це портал.

В дитинстві казали, що це чортові ворота, якщо пройдеш через них, то лихо буде чекати.

Я раз так бабі не повірив і під стовпом пройшов — з того часу в країні криза. Не повторюйте мої помилки.

Бо так баба казала…

Щоб голова не боліла.

Так ось воно що… а я то думала кармічно ретроградний рік.

Мені казали, що це циганські ворота. Пройдеш не буде грошей. Я не забобонний, але розмова про гроші, тут і повірити можна.

Я не знаю наслідків, просто не можна.

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