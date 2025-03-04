Свято 4 березня: що не можна робити, аби уникнути негараздів

У цей день треба особливо добре ставитися до тварин

Сьогодні, 4 березня, за новоюліанським календарем віряни вшановують святого преподобного Герасима. А за старим стилем свято припадало на 17 березня.

Герасим з'явився на світ у Лікії, що є територією сучасної Туреччини. Він все життя молився та займався духовністю. Так чоловік вирішив стати ченцем. Згодом він почав жити в Йорданській пустелі, де заснував монастир.

Герасим вів аскетичний спосіб життя, й такі ж правила запровадив у монастирі. Ченці харчувалися хлібом і водою, а під час посту не їли взагалі. Герасим прославився тим, що витягнув з лапи лева колючку. Так звір почав приходити до монастиря та харчуватися з рук монаха. Згодом Герасим помер, а після смерті його часто зображували саме з левом.

Традиції та прикмети 4 березня

У цей день віряни звертаються до преподобного Герасима та просять у нього заступництва від лихого, міцного здоров'я та одужання від хвороб. У давнину наші предки задобрювали тварин смачною їжею, адже Герасим демонстрував хороше ставлення до звірів. Також люди в очікуванні весни починали підготовку до робіт на землі.

Сильні пориви вітру — так буде увесь рік.

Суха погода — чекайте багато ягід у лісі.

Летять птахи — до ранньої весни.

Дощить — весна буде пізньою.

Що не можна робити 4 березня

Якщо погано ставитися до тварин, чекайте негараздів.

Не варто починати щось нове, бо зазнаєте невдачі.

Заборонено їсти м'ясо, рибу, молочні продукти, яйця.

Не можна сваритися з людьми, бо будете у конфліктах весь рік.

Іменини 4 березня

День ангела у цей день святкують Олександр, Василь, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Павло, Уляна, Яків.

Раніше "Телеграф" розповідав про китайський гороскоп на весь 2025 рік. Дізнайтеся, що чекати від року Зеленої Дерев’яної Змії.