Праздник 4 марта: что нельзя делать, чтобы избежать проблем

В этот день нужно особенно хорошо относиться к животным

Сегодня, 4 марта, по новоюлианскому календарю верующие чествуют святого преподобного Герасима. А по старому стилю праздник приходился на 17 марта.

Герасим появился на свет в Ликии, являющейся территорией современной Турции. Он всю жизнь молился и занимался духовностью. Так мужчина решил стать монахом. Затем он начал жить в Иорданской пустыне, где основал монастырь.

Герасим вел аскетический образ жизни и такие же правила ввел в монастыре. Монахи питались хлебом и водой, а во время поста не ели вообще. Герасим прославился тем, что вытащил из лапы льва колючку. Так зверь начал приходить в монастырь и питаться из рук монаха. Впоследствии Герасим умер, а после смерти его часто изображали именно со львом.

Традиции и приметы 4 марта

В этот день верующие обращаются к преподобному Герасиму и просят у него покровительства от зла, крепкого здоровья и выздоровления от болезней. В древности наши предки баловали животных вкусной едой, ведь Герасим демонстрировал хорошее отношение к зверям. Также люди в ожидании весны начинали подготовку к работам на земле.

Сильные порывы ветра – так будет весь год.

Сухая погода – ждите много ягод в лесу.

Летят птицы – до ранней весны.

Идет дождь — весна будет поздней.

Что нельзя делать 4 марта

Если плохо относиться к животным, ждите проблем.

Не стоит начинать что-то новое, потому что потерпите неудачу.

Запрещается есть мясо, рыбу, молочные продукты, яйца.

Нельзя ссориться с людьми, потому что будете в конфликтах весь год.

Именины 4 марта

День ангела в этот день празднуют Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о китайском гороскопе на весь 2025 год. Узнайте, чего ждать от года Зеленой Деревянной Змеи.