Жизнь "за" и "против" царя Московии: как боролся и проиграл гетман Левобережья Демьян Многогрешный
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Подписанием широкого договора с Кремлем Демьян Многогрешный признал сюзеренитет "старшего брата" над украинскими землями
В городе Глухов 16 марта 1669 гетманом Левобережной Украины Демьяном Многогрешным и представителями правительства Московского царства был заключен договор, который получил название Глуховские статьи. Они состояли из 27 пунктов. Интересно, что начинались они с заявления о сохранении "прав и вольностей", подтвержденных при гетмане Богдане Хмельницком. Однако, повторяя Мартовские статьи 1654 года, более подробно зафиксировавшие и регламентировавшие политическое положение и правовое положение Гетманщины после январской Рады в Переяславе, пункты Глуховских статей окончательно запрещали украинскому правительству сношения с иностранными государствами, ограничивался переход селян в казаки, запрещалась свободная продажа водки и табака в Московском царстве.
Эти пункты, несмотря на видимость некоторых послаблений со стороны Кремля (московские гарнизоны оставались только в пяти городах – Киеве, Нежине, Остре, Переяславе и Чернигове, налоги собирала исключительно казацкая старшина, прозвучало обещание дать дворянские звания старшине…), на самом деле оказались обманчивыми. Они лишь приглушили недовольство как населения, так и казацкой элиты поведением московских воевод и стрельцов. Интересно, что московские экземпляры Мартовских статей не сохранились или были уничтожены, а украинские вывезены за границы Гетманщины еще в начале 1660-х годов. Московиты всегда умели переписывать историю на свой лад, убирая какие-то компрометирующие факты и "рождая" необходимые для легитимизации "присоединения" других земель, которое очень скоро имело все признаки оккупации…
Последняя попытка объединить Украину
Итак, на самом деле подписанием широкого договора с Кремлем Демьян Многогрешный признал, и уже окончательно, сюзеренитет "старшего брата", или, как писали, "белого царя", над украинскими землями. Пока что над Левобережьем и Киевом. Практически последнюю попытку объединить Украину в единое государство предпринял гетман Петр Дорошенко. Но его желание опираться не на свой народ, на все сословия, а только на "стратегических" союзников, постоянные шатания в поисках выхода из сложных ситуаций стали приговором строительству единого Украинского государства "обоих берегов Днепра". Подписание 20 января 1667 года в Андрусове перемирия между Московским царством и Речью Посполитой (без участия представителей украинского Гетманата) уже юридически закрепило существование двух гетманатов – на левом и на правом берегах Днепра, конечно под юрисдикцией московского царя и польского короля соответственно.
Весной 1668 года, после начала антимосковского восстания на Левобережной Украине, Петр Дорошенко перешел Днепр, разгромил московские гарнизоны в городах Полтавщины и Черниговщины и был провозглашен гетманом всей Украины. Но на то время у него не осталось ни одного союзника – и Варшава, и Москва, и Константинополь (Стамбул) с Бахчисараем не были заинтересованы в сильном государстве на своих границах. Гетман вернулся на Правобережье из-за наступления польских войск и вооруженного выступления ставленника Крымского ханства, кошевого Запорожской Сечи Петра Суховия. Дорошенко оставил на Правобережье небольшое войско, которое возглавил его генеральный есаул Демьян Многогрешный, вскоре назначенный еще и наказным гетманом Левобережной Украины.
Кто такой Демьян Многогрешный
Демьян Игнатьевич Шумейко (Многогрешный) родился в 1621 году на Черниговщине в селе неподалеку от Конотопа (некоторые исследователи считают, что в Коропе) в селянской семье. Его называли "мужицким сыном", то есть он вроде бы был не казаком по происхождению. Однако и это дискуссионный вопрос: как и два брата, также представители казацкой старшины Василий и Савва, Демьян имел свой шляхетский герб и, возможно, происходил из рода любецких бояр. Братья активно участвовали в Национальной революции под руководством гетмана Украины Богдана Хмельницкого.
Осенью 1668 года Демьян Многогрешный из-за отсутствия военной помощи от Петра Дорошенко был вынужден под давлением промосковски настроенного, очень влиятельного архиепископа Черниговского и Переяславского Лазаря Барановича начать переговоры с кремлевским правительством. Произошла капитуляция под угрозой оккупации Левобережья Украины огромным войском под командованием боярина Григория Ромодановского. Уже в ситуации фактически оккупации на старшинском совете Демьяна Многогрешного избирают 27 декабря 1668 года "сиверским гетманом". В Глухове на Генеральной военной раде состоялось подтверждение избрания, закрепленное принятием тех самых 27 статей.
Несмотря на все, Демьян Многогрешный, как сторонник сильной, даже авторитарной власти, не стал послушным оружием в руках "старших братьев". Он пытался защищать интересы Гетманщины, постоянно протестовал против территориальных уступок Польше за счет украинских земель. Именно он настоял, чтобы, несмотря на условия Андрусовского перемирия, Киев с ближайшими селами на правом берегу Днепра остался в составе автономного образования в составе Московии – Гетманщины.
В 1671 году гетман окончательно разочаровался в ориентации на Москву, начинает проводить тайные переговоры с Петром Дорошенко – гетманом Правобережной Украины. Однако старшина, недовольная авторитарным стилем его правления, готовит мятеж, предварительно согласовывая свою позицию с Кремлем. Руководили операцией старшины Петр Забила, Иван Домонотович, Иван Самойлович, Карп Мокриевич, Думитрашко Райча и Пилип Уманец. Вместе с московскими стрельцами в ночь на 13 марта 1672 года они схватили сонного гетмана. Украинский историк, соорганизатор Киевской громады Владимир Антонович в 1870-х годах писал: "Операція пройшла тихо, поспіхом, ніхто наступного ранку й не знав, що трапилося, й "звитяжне військо" було безсиле чимось зарадити. Друзі Многогрішного відразу спішили до Москви з доносами, щоб захистити себе від небезпеки, бо за російським звичаєм переслідували також товаришів і родичів. Цар дав негайно грамоту, що керувати Лівобережжям має вірна цареві старшина: Забіла, Самойлович, Домонтович".
Суд над гетманом
В начале апреля начался суд, даже царь Алексей Михайлович настаивал на его проведении по казацкому обычаю в Украине – в Батурине. Однако старшина, лояльная Москве, опасаясь народных беспорядков, отправила Демьяна Многогрешного с соратниками и родственниками в столицу царства. Высокие церковные иерархи оказались настоящими флюгерами. Украинский историк Наталья Яковенко отмечает в "Нарисі історії середньовічної та ранньомодерної України": "Когда после ареста гетмана его брат, черниговский полковник Василий Многогрешный, искал временное убежище в одном из монастырей, ему отказали и архимандрит Елецкого монастыря, известный проповедник и богослов Иоаникий Галятовский, и оба игумена — Никольского и Максаковского монастырей. Переодетому в рясу беглецу все-таки удалось спуститься на лодке по Десне и Днепру до Киева. Однако, когда он попросил помощи у игумена Братского монастыря, ректора Киево-Могилянской коллегии Варлаама Ясинского, тот просто выдал его московскому воеводе".
Дальше настало время "допросов пристрастием" уже в Посольском приказе в Москве: под пыткой гетман признал связи с Петром Дорошенко, однако отрицал измену. 28 мая 1672 года был оглашен приговор – смертная казнь. Однако в последние минуты перед казнью через отсечение головы царь "смилостивился", заменив казнь на ссылку в Сибирь. Уже бывшего гетмана Левобережной Украины вместе с родственниками и заключенными старшинами-соратниками, отправили в Тобольск (Западную Сибирь), Иркутск, а затем в 1688 году окончательно освободили и зачислили в казачье войско в Селенгинске в далекой Бурятии. А там уже был назначен "вершником" (воеводой) в местном остроге, где и отличился во время подавления восстания восточных бурят и монголов. В 1696 году принял монашеский постриг. Умер ориентировочно в 1703 году, когда в Украине гетманом был Иван Мазепа…
"Казацкая земля, которая заявила о себе в первой половине XVII века и смогла собрать достаточно человеческих, экономических и военных ресурсов, чтобы бросить вызов великим государствам в регионе, не смогла защитить достижения Казацкой революции. Когда дело дошло до союзов с иностранными государствами, казаки перепробовали все, начиная от Крыма и Турции и заканчивая Московией, Швецией и Польшей. Ни один из этих альянсов не сработал – было утрачено не только единство казацкой Украины, но и единство украинских земель в целом. До конца XVIII века большая часть территории Украины, когда-то контролируемой Польшей, будет оставаться разделенной между Польшей и Россией. Это разделение будет иметь глубокие последствия для украинского самосознания и культуры", — отмечает профессор истории Гарвардского университета Сергей Плохий.