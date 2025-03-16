Жизнь "за" и "против" царя Московии: как боролся и проиграл гетман Левобережья Демьян Многогрешный

Подписанием широкого договора с Кремлем Демьян Многогрешный признал сюзеренитет "старшего брата" над украинскими землями

В городе Глухов 16 марта 1669 гетманом Левобережной Украины Демьяном Многогрешным и представителями правительства Московского царства был заключен договор, который получил название Глуховские статьи. Они состояли из 27 пунктов. Интересно, что начинались они с заявления о сохранении "прав и вольностей", подтвержденных при гетмане Богдане Хмельницком. Однако, повторяя Мартовские статьи 1654 года, более подробно зафиксировавшие и регламентировавшие политическое положение и правовое положение Гетманщины после январской Рады в Переяславе, пункты Глуховских статей окончательно запрещали украинскому правительству сношения с иностранными государствами, ограничивался переход селян в казаки, запрещалась свободная продажа водки и табака в Московском царстве.

Эти пункты, несмотря на видимость некоторых послаблений со стороны Кремля (московские гарнизоны оставались только в пяти городах – Киеве, Нежине, Остре, Переяславе и Чернигове, налоги собирала исключительно казацкая старшина, прозвучало обещание дать дворянские звания старшине…), на самом деле оказались обманчивыми. Они лишь приглушили недовольство как населения, так и казацкой элиты поведением московских воевод и стрельцов. Интересно, что московские экземпляры Мартовских статей не сохранились или были уничтожены, а украинские вывезены за границы Гетманщины еще в начале 1660-х годов. Московиты всегда умели переписывать историю на свой лад, убирая какие-то компрометирующие факты и "рождая" необходимые для легитимизации "присоединения" других земель, которое очень скоро имело все признаки оккупации…

1669 г., марта 16. – Глуховские статьи, подписанные во время избрания гетманом Демьяна Игнатовича Многогрешного на Генеральной Раде в г. Глухов. ЦГИАК Украины, ф. 228, оп. 1, дело 38 л. 1, 1зв., 7зв. Копия

Последняя попытка объединить Украину

Итак, на самом деле подписанием широкого договора с Кремлем Демьян Многогрешный признал, и уже окончательно, сюзеренитет "старшего брата", или, как писали, "белого царя", над украинскими землями. Пока что над Левобережьем и Киевом. Практически последнюю попытку объединить Украину в единое государство предпринял гетман Петр Дорошенко. Но его желание опираться не на свой народ, на все сословия, а только на "стратегических" союзников, постоянные шатания в поисках выхода из сложных ситуаций стали приговором строительству единого Украинского государства "обоих берегов Днепра". Подписание 20 января 1667 года в Андрусове перемирия между Московским царством и Речью Посполитой (без участия представителей украинского Гетманата) уже юридически закрепило существование двух гетманатов – на левом и на правом берегах Днепра, конечно под юрисдикцией московского царя и польского короля соответственно.

Гетман Украины Петр Дорошенко. Портрет неизвестного автора XIX века

Весной 1668 года, после начала антимосковского восстания на Левобережной Украине, Петр Дорошенко перешел Днепр, разгромил московские гарнизоны в городах Полтавщины и Черниговщины и был провозглашен гетманом всей Украины. Но на то время у него не осталось ни одного союзника – и Варшава, и Москва, и Константинополь (Стамбул) с Бахчисараем не были заинтересованы в сильном государстве на своих границах. Гетман вернулся на Правобережье из-за наступления польских войск и вооруженного выступления ставленника Крымского ханства, кошевого Запорожской Сечи Петра Суховия. Дорошенко оставил на Правобережье небольшое войско, которое возглавил его генеральный есаул Демьян Многогрешный, вскоре назначенный еще и наказным гетманом Левобережной Украины.

Кто такой Демьян Многогрешный

Демьян Игнатьевич Шумейко (Многогрешный) родился в 1621 году на Черниговщине в селе неподалеку от Конотопа (некоторые исследователи считают, что в Коропе) в селянской семье. Его называли "мужицким сыном", то есть он вроде бы был не казаком по происхождению. Однако и это дискуссионный вопрос: как и два брата, также представители казацкой старшины Василий и Савва, Демьян имел свой шляхетский герб и, возможно, происходил из рода любецких бояр. Братья активно участвовали в Национальной революции под руководством гетмана Украины Богдана Хмельницкого.

Герб рода Шумейко-Многогрешных

Осенью 1668 года Демьян Многогрешный из-за отсутствия военной помощи от Петра Дорошенко был вынужден под давлением промосковски настроенного, очень влиятельного архиепископа Черниговского и Переяславского Лазаря Барановича начать переговоры с кремлевским правительством. Произошла капитуляция под угрозой оккупации Левобережья Украины огромным войском под командованием боярина Григория Ромодановского. Уже в ситуации фактически оккупации на старшинском совете Демьяна Многогрешного избирают 27 декабря 1668 года "сиверским гетманом". В Глухове на Генеральной военной раде состоялось подтверждение избрания, закрепленное принятием тех самых 27 статей.

Демьян Многогрешный. Фрагмент портрета (бюст), написанный Гаврилом Васько, XIX ст., холст, масло. Выполнен по миниатюре из летописи Самийла Величко. Из коллекции Василия Тарновского

Несмотря на все, Демьян Многогрешный, как сторонник сильной, даже авторитарной власти, не стал послушным оружием в руках "старших братьев". Он пытался защищать интересы Гетманщины, постоянно протестовал против территориальных уступок Польше за счет украинских земель. Именно он настоял, чтобы, несмотря на условия Андрусовского перемирия, Киев с ближайшими селами на правом берегу Днепра остался в составе автономного образования в составе Московии – Гетманщины.

В 1671 году гетман окончательно разочаровался в ориентации на Москву, начинает проводить тайные переговоры с Петром Дорошенко – гетманом Правобережной Украины. Однако старшина, недовольная авторитарным стилем его правления, готовит мятеж, предварительно согласовывая свою позицию с Кремлем. Руководили операцией старшины Петр Забила, Иван Домонотович, Иван Самойлович, Карп Мокриевич, Думитрашко Райча и Пилип Уманец. Вместе с московскими стрельцами в ночь на 13 марта 1672 года они схватили сонного гетмана. Украинский историк, соорганизатор Киевской громады Владимир Антонович в 1870-х годах писал: "Операція пройшла тихо, поспіхом, ніхто наступного ранку й не знав, що трапилося, й "звитяжне військо" було безсиле чимось зарадити. Друзі Многогрішного відразу спішили до Москви з доносами, щоб захистити себе від небезпеки, бо за російським звичаєм переслідували також товаришів і родичів. Цар дав негайно грамоту, що керувати Лівобережжям має вірна цареві старшина: Забіла, Самойлович, Домонтович".

Суд над гетманом

В начале апреля начался суд, даже царь Алексей Михайлович настаивал на его проведении по казацкому обычаю в Украине – в Батурине. Однако старшина, лояльная Москве, опасаясь народных беспорядков, отправила Демьяна Многогрешного с соратниками и родственниками в столицу царства. Высокие церковные иерархи оказались настоящими флюгерами. Украинский историк Наталья Яковенко отмечает в "Нарисі історії середньовічної та ранньомодерної України": "Когда после ареста гетмана его брат, черниговский полковник Василий Многогрешный, искал временное убежище в одном из монастырей, ему отказали и архимандрит Елецкого монастыря, известный проповедник и богослов Иоаникий Галятовский, и оба игумена — Никольского и Максаковского монастырей. Переодетому в рясу беглецу все-таки удалось спуститься на лодке по Десне и Днепру до Киева. Однако, когда он попросил помощи у игумена Братского монастыря, ректора Киево-Могилянской коллегии Варлаама Ясинского, тот просто выдал его московскому воеводе".

Дальше настало время "допросов пристрастием" уже в Посольском приказе в Москве: под пыткой гетман признал связи с Петром Дорошенко, однако отрицал измену. 28 мая 1672 года был оглашен приговор – смертная казнь. Однако в последние минуты перед казнью через отсечение головы царь "смилостивился", заменив казнь на ссылку в Сибирь. Уже бывшего гетмана Левобережной Украины вместе с родственниками и заключенными старшинами-соратниками, отправили в Тобольск (Западную Сибирь), Иркутск, а затем в 1688 году окончательно освободили и зачислили в казачье войско в Селенгинске в далекой Бурятии. А там уже был назначен "вершником" (воеводой) в местном остроге, где и отличился во время подавления восстания восточных бурят и монголов. В 1696 году принял монашеский постриг. Умер ориентировочно в 1703 году, когда в Украине гетманом был Иван Мазепа…

Спасо-Преображенский собор Селенгинска

"Казацкая земля, которая заявила о себе в первой половине XVII века и смогла собрать достаточно человеческих, экономических и военных ресурсов, чтобы бросить вызов великим государствам в регионе, не смогла защитить достижения Казацкой революции. Когда дело дошло до союзов с иностранными государствами, казаки перепробовали все, начиная от Крыма и Турции и заканчивая Московией, Швецией и Польшей. Ни один из этих альянсов не сработал – было утрачено не только единство казацкой Украины, но и единство украинских земель в целом. До конца XVIII века большая часть территории Украины, когда-то контролируемой Польшей, будет оставаться разделенной между Польшей и Россией. Это разделение будет иметь глубокие последствия для украинского самосознания и культуры", — отмечает профессор истории Гарвардского университета Сергей Плохий.