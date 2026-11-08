Покупцям варто притримати гроші: в "АТБ" готують знижки на популярні продукти

Ціни на акційні товари автор анонсу обіцяє невдовзі показати у своєму Telegram-каналі

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Акційні пропозиції в супермаркетах дають змогу придбати улюблені продукти дешевше, якщо заздалегідь знати про майбутні знижки. Особливо це актуально для товарів, які регулярно з’являються у списку покупок.

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Про майбутню акцію на сирні палички ІЗІ та інші товари повідомив автор акаунту @super_znyzhky_akcii у Threads. У дописі він також анонсував знижки на продукцію, яку назвав "звірами".

"Оці звірі й сирні палички ІЗІ будуть на акції. Вже з наступної середи", – написав автор @super_znyzhky_akcii.

Вигідність покупки залежить і від ваги паковання та кінцевої ціни

Під час вибору варто зіставити вагу паковання та кінцеву ціну

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також порівнював склад двох видів локшини "Мівіна" з куркою з магазину "АТБ". Результат виявився несподіваним: у дешевшому варіанті знайшли справжнє куряче м’ясо, а в дорожчому його не виявилося.