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Покупцям варто притримати гроші: в "АТБ" готують знижки на популярні продукти

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Анонси майбутніх пропозицій автор зазвичай публікує в неділю або понеділок Новина оновлена 08 листопада 2026, 13:44
Анонси майбутніх пропозицій автор зазвичай публікує в неділю або понеділок. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ціни на акційні товари автор анонсу обіцяє невдовзі показати у своєму Telegram-каналі

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Акційні пропозиції в супермаркетах дають змогу придбати улюблені продукти дешевше, якщо заздалегідь знати про майбутні знижки. Особливо це актуально для товарів, які регулярно з’являються у списку покупок.

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Про майбутню акцію на сирні палички ІЗІ та інші товари повідомив автор акаунту @super_znyzhky_akcii у Threads. У дописі він також анонсував знижки на продукцію, яку назвав "звірами".

"Оці звірі й сирні палички ІЗІ будуть на акції. Вже з наступної середи", – написав автор @super_znyzhky_akcii.

Зелене паковання курячих нагетсів "Динозаврики" іЗІ вагою 300 г і ціною 130,70 грн
Вигідність покупки залежить і від ваги паковання та кінцевої ціни
Паковання сирних паличок ІЗІ в паніровці вагою 300 г і ціна 209,90 грн на сайті АТБ
Під час вибору варто зіставити вагу паковання та кінцеву ціну

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також порівнював склад двох видів локшини "Мівіна" з куркою з магазину "АТБ". Результат виявився несподіваним: у дешевшому варіанті знайшли справжнє куряче м’ясо, а в дорожчому його не виявилося.

Теги:
#Ціни #Знижки #АТБ